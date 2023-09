O que acontece: SE VOCÊ USAR UM WINDOWS PIRATA?

O sistema operacional Windows é um dos mais utilizados no mundo, o que justifica a sua popularidade e preferência entre muitos internautas. Essa fama, contudo, vem acompanhada pela distribuição ilegal de versões não autorizadas do software, difundidas pela web e baixadas constantemente pelos usuários. A seguir, confira as desvantagens de adquirir o Windows pirata e como isso pode afetar negativamente a sua máquina.

De forma geral, é possível dizer que produtos piratas são versões falsificadas de um produto original. Além disso, estas versões são distribuídas ou vendidas sem o consentimento do desenvolver do produto, carregam diferenças significativas no funcionamento e estética, e detém uma qualidade significativamente mais baixa do que o produto original.

Em questão de um software –– neste caso, o Windows ––, as desvantagens podem ser ainda piores se for comparar com outros produtos piratas –– como os DVD’s ––, já que um sistema operacional pirata pode danificar a máquina, corromper os seus arquivos e muito mais.

Confira, abaixo, uma lista de desvantagens em adquirir uma versão pirateada do Windows e como essas consequências podem até mesmo afetar a performance do seu computador:

1. Problemas de segurança

Versões pirateadas do Windows não ofertam um sistema de segurança como aquele presente no original. Isso porque o software fica desatualizado e não recebe as modificações necessárias para corrigir falhas cibernéticas, o que facilita a penetração de vírus e spywares, por exemplo;

2. Comprometimento de arquivos

As versões piratas costumam vir de fontes duvidosas, como sites na internet ou do pen drive de terceiros. Desta forma, você não tem como saber por onde este software passou ou quais códigos foram modificados; assim, há um grande de risco de junto do download do programa, você sofrer ataques de vírus que devorem os seus arquivos (fotos, vídeos, áudios, documentos, etc.), e até diminuam a vida útil do sistema de hardware;

3. Instabilidade sistêmica

Os softwares pirateados podem apresentar instabilidade de funcionamento, considerando que vieram de fontes não autorizadas. Isso significa que há uma chance significativa de a máquina enfrentar problemas sérios para desempenhar tarefas básicas, dificuldade de manter a iluminação na tela, diminuição da autonomia de bateria, obstáculos para processar a mudança de páginas ou a digitação do teclado, etc.;

4. Ausência ou incompatibilidade com recursos essenciais

Todo usuário do Windows sabe como os aplicativos Word e PowerPoint são importantes. Pois bem: as versões piratas do sistema operacional podem apresentar incompatibilidade para reproduzir estes e outros programas, ou simplesmente não apresentá-los na lista de aplicativos;

5. Ausência de suporte técnico

Caso você experiencie alguns dos eventuais problemas já discutidos anteriormente, não poderia acionar o serviço de suporte da Microsoft. Isso porque o atendimento específico que auxilia os usuários verifica a originalidade do seu software e em caso de a pirataria ser detectada, não apenas o serviço de auxílio não seria fornecido como os atendentes poderiam reportar à empresa que você adquiriu uma versão ilegal do Windows –– o que pode levar a processos judiciais

6. Você pode ser preso

O sistema de lei brasileiro prevê como crime a utilização e comercialização de softwares piratas, e a pena pode chegar até 10 vezes o valor original do programa. Então, se você é usuário de uma versão não autorizada do Windows e for pego, haverá complicações judiciais seríssimas.

É possível baixar o sistema operacional Windows de graça e de forma legalizada?

Sim, é possível, além de ser muito mais seguro para a integridade da sua máquina, dos seus arquivos e para evitar um possível problema na justiça. Inclusive, já temos um tutorial explicando em detalhes como realizar esse download, basta clicar aqui para conferir.