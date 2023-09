Veja: COMETA NISHIMURA PODERÁ SER VISTO POR MORADORES DO BRASIL NESTE MÊS

O cometa Nishimura poderá ser visto por moradores do Brasil em setembro. No dia 17, o corpo celeste atingirá seu periélio, o ponto mais próximo do Sol, e alcançará seu brilho máximo.

Apesar de ser visível a olho nu, o cometa estará próximo ao sol, fator que pode prejudicar os entusiastas. Residentes de áreas urbanas com poluição luminosa também podem ter dificuldades para ver o Nishimura.

O corpo celeste foi encontrado no mês passado por Hideo Nishimura, um astrônomo amador japonês. No momento, ele está cada vez mais brilhante e apresenta uma magnitude atual de 3,8.