Material Escolar: CARTÃO É APROVADO POR FAMÍLIAS E EMPRESAS CREDENCIADAS

Implantado no ano passado pela Prefeitura de Foz do Iguaçu, o Programa Auxílio Material Escolar foi aprovado por milhares de famílias de alunos da Rede Municipal e as papelarias credenciadas.

A pesquisa de satisfação foi realizada de forma on-line entre os dias 18 a 27 de agosto e os resultados foram publicados no Diário Oficial do Município nesta segunda-feira (11). Os dados também serão apresentados pela secretária da Educação, Maria Justina da Silva, aos diretores de escola, nesta terça-feira (12), durante uma reunião no auditório do SESC.

O objetivo da pesquisa foi levantar a experiência dos beneficiários, a qualidade dos produtos adquiridos e o atendimento das papelarias credenciadas. Ao todo, 7.381 pais/mães e responsáveis responderam as questões, contabilizando 10.446 beneficiários, isso porque uma família pode ter mais de um filho matriculado na rede.

Pesquisa com as famílias

Conforme o levantamento, 98,5% dos pais estão satisfeitos com o programa e disseram que ele ajuda na compra dos materiais escolares, bem como para o desenvolvimento econômico da cidade.

Mais da metade das famílias (55,3%) disse que o valor destinado pela prefeitura é suficiente para a compra dos itens listados pela Secretaria da Educação. Ao todo, 99,7% aprovaram o modelo do programa, pelo qual a família recebe um cartão e pode escolher o material em uma das papelarias credenciadas; quase 70% dos pais avaliaram o programa como ótimo e 30% como bom. Eles também confirmaram (92,1%) que as papelarias possuíam diversidade nos produtos e classificaram o atendimento como satisfatório e ótimo (96,8%).

Papelarias

A pesquisa de satisfação também foi realizada com as empresas credenciadas no programa. Quase 70% estão classificadas como microempresas (ME), microempreendedores individuais (MEIs) e empresas de pequeno porte (EPP).

O levantamento teve resultados surpreendentes: 100% das empresas disseram que o programa contribui para o desenvolvimento da economia, 100% afirmaram que a iniciativa da Prefeitura ajudou a melhorar as vendas no comércio; 100% disseram que o programa estimulou as compras locais, evitando que os pais adquirissem produtos oriundos do Paraguai.

Quase 70% das empresas contrataram novos funcionários: a maioria (52,6) contratou de 1 a 3 trabalhadores. O programa foi avaliado como ótimo por 73,7% e como bom para 26,3% das empresas. Todas as papelarias confirmaram que o programa deve permanecer na forma como é executado.

As empresas também informaram satisfação com o atendimento prestado pela financeira, responsável pelo gerenciamento dos cartões e das maquinetas. Os pagamentos, segundo as empresas, ocorreram de maneira correta e regular. Ao todo, 44 estabelecimentos estão inscritos no programa.

Balanço

Para a secretária da educação, Maria Justina da Silva, os resultados foram muito positivos, contribuindo também para novas melhorias no programa. “Já iniciamos um estudo para verificar um reajuste nos valores disponibilizados para 2024, mas de maneira geral estamos surpreendidos com o impacto do programa, tanto para as famílias quanto para as empresas, fortalecendo a economia local. Sabemos que essa ação, inédita no município, tem transformado a vida de muitas crianças, que hoje podem ter um material de qualidade, escolhido por elas”, comentou.

O Auxílio Material Escolar foi implantado em 2022 pela Prefeitura de Foz do Iguaçu. Através de um cartão entregue para a família do aluno, é possível fazer as compras dos itens de papelaria com valores disponibilizados pelo município, que variam de R$ 80,00 a R$ 180,00 conforme a etapa/série da criança.

Em 2023, o município investiu mais de R$ 4,5 milhões com o Cartão do Material Escolar, que foi destinado a 27 mil alunos. Nos dois anos, o investimento chega a R$ 8,5 milhões.