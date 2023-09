Encontro: KIM JONG-UN DIZ A PUTIN QUE A RÚSSIA VENCERÁ A UCRÂNIA PARA ‘CASTIGAR A REUNIÃO DO MAL’

O ditador da Coreia do Norte, Kim Jong-un, se encontrou com o presidente da Rússia, Vladimir Putin, durante um jantar oficial num cosmódromo no Extremo Oriente, nesta quarta-feira (13).

Segundo informações divulgadas pelas agências de notícias russas, o líder norte-coreano afirmou que a Rússia alcançará “uma grande vitória” na Ucrânia, referindo-se ao Ocidente como “reunião do mal”, e exaltou a relação entre seu país e a Rússia.

“Estamos convencidos de que o Exército russo e o povo russo obterão, sem dúvida, uma grande vitória na luta sagrada para castigar a reunião do mal”, disse Jong-un.

O líder norte-coreano também elogiou o “heroico” Exército russo, envolvido na guerra na Ucrânia desde fevereiro de 2022, e se posicionou ao lado de Moscou no conflito.

Jong-un afirmou que transformará as relações com a Rússia na “prioridade máxima” de sua diplomacia.

“Aproveito esta oportunidade para afirmar que sempre estaremos com a Rússia”, disse, antes de ressaltar que a reunião é um “trampolim” para fortalecer as relações bilaterais.

Jong-un deixou o território russo logo após o fim do encontro com Putin e embarcou em seu trem blindado para retornar para a Coreia do Norte, viagem que deve durar mais de um dia.

O encontro entre Jong-un e Putin teria um propósito maior do que apenas aproximar relações, segundo os Estados Unidos. Washington teme que Moscou receba armas da Coreia do Norte para ser usadas contra a Ucrânia e acredita que esse tenha sido o propósito da viagem do líder norte-coreano à Rússia.

Esta foi a primeira reunião entre os dois governantes desde a viagem de Kim Jong-un a Vladivostok, em 2019.