Infraestrutura: PREFEITURA INVESTE MAIS DE R$ 3 MILHÕES NA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS COBERTAS

Em breve, os alunos das Escolas Josinete Holler, na Vila A e Altair Ferrais da Silva (Zizo), no Jardim Ipê, terão aulas de educação física em quadras poliesportivas cobertas e com vestiários.

As estruturas, que estão sendo construídas pela Prefeitura de Foz do Iguaçu, foram solicitadas pela comunidade escolar durante o Orçamento Participativo. O investimento do município nas duas obras chega a R$3,5 milhões.

A estrutura moderna terá cobertura com policarbonato alveolar, permitindo iluminação natural, portas de alumínio, arquibancadas e gradil, além de vestiários com sanitários e chuveiros elétricos. Os espaços seguem as normas de acessibilidade e atendem também as determinações do Corpo de Bombeiros do Paraná.

“As quadras poliesportivas possibilitam a prática de várias modalidades esportivas em um único ambiente. As crianças podem jogar futebol, basquete, handebol, vôlei, entre outros esportes, seja em dias de sol ou chuva”, comentou a secretária da Educação, Maria Justina da Silva.

Na Escola Josinete Holler, a execução da obra está em quase 63%, já na Zizo os trabalhos ultrapassam os 73% de execução. A previsão de entrega das duas quadras é janeiro de 2024.

Investimentos

De acordo com a Secretaria Municipal da Educação, já foram entregues quadras poliesportivas nas escolas Gabriela Mistral, Osvaldo Cruz, Vinicius de Moraes, João XXIII, Três Bandeiras e Jorge Amado, além da reforma de diversos espaços e da compra de equipamentos esportivos. Também está em andamento a construção da quadra na Escola Eloi Lohmann e outras duas estão em processo de licitação e serão construídas nas escolas Duque de Caxias e Carlos Gomes.