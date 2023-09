Palestra Gratuita: SOBRE LINHAS DE CRÉDITO DA FOMENTO PARANÁ SERÁ NESTA QUINTA (14)

O acesso às linhas de créditos com juros baixos a empreendedores e empresas será detalhado nesta quinta-feira, 14 de setembro, a partir das 19h na Acifi, em palestra promovida pelo Comitê Gestor de Desenvolvimento Municipal de Foz do Iguaçu, por meio do Grupo de Trabalho de Acesso ao Crédito, e o Banco do Empreendedor.

O GT fará o lançamento e apresentação da Cartilha de Acesso ao Crédito, material informativo de fácil compreensão que será disponibilizado para acesso digital. Para participar da palestra é preciso realizar a inscrição por meio do link: https://bit.ly/LinhasdeCredito2023.

Moacir Cardoso, contador, administrador e mestre em engenharia, vai palestrar sobre as linhas de crédito especiais ofertadas pela Fomento Paraná, além de orientações sobre como acessar o empréstimo de forma rápida e desburocratizada, a hora certa de adquirir um crédito e utilizar esse recurso financeiro, e dicas de como expandir e alavancar a empresa.

Volnei Lampert, coordenador do Banco do Empreendedor, ressalta a importância de orientar os empresários, independentemente do porte empresarial, sobre como e quais créditos adquirir. “As linhas de crédito são uma ótima oportunidade para aquele empresário que pretende investir em seu empreendimento. Os juros são reduzidos e com isso o crédito adquirido acaba saindo mais barato que em outras instituições financeiras”.

Em julho, o Banco do Empreendedor abriu uma linha de crédito especial com juros acessíveis de 0,57% ao mês para empresas com até R$ 360 mil de faturamento ano e de 0,45% em média para pequenas e médias empresas que tenham faturamento de até R$ 4,8 milhões. Essa campanha estará em vigência até o dia 26 de setembro.

Destinado aos autônomos e MEI com até um ano de abertura: R$ 10 mil em crédito, MEI e pequeno negócio com mais de um ano de abertura: R$ 20 mil em crédito e empresa de pequeno e médio porte, com faturamento até R$ 4,8 milhões ao ano: até R$ 500 mil (meio milhão), o crédito é destinado através do programa Paraná Emergencial.

Banco do Empreendedor

O Banco do Empreendedor está localizado na Avenida Brasil, n° 1.388. O atendimento é de segunda a sexta-feira no horário das 7h30 às 13h30. Os interessados no crédito podem obter todas as informações pelo WhatsApp: (45) 9985-0006.