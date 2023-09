8 de Janeiro: MORAES E MENDONÇA BATEM BOCA SOBRE PAPEL DE DINO NA DATA

Os ministros André Mendonça e Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), bateram boca durante o julgamento da 1ª ação penal contra acusado de envolvimento nos atos extremistas do 8 de Janeiro. O motivo da discussão foi o papel do ministro da Justiça, Flávio Dino, durante os atos extremistas.

Mendonça estava lendo seu voto no caso do réu Aécio Lúcio Costa, preso em flagrante no Senado Federal. Na ocasião, o ministro afirmou que há “muitas perguntas sem respostas” sobre os atos extremistas.

O magistrado, que já foi ministro da Justiça durante o governo de Jair Bolsonaro (PL), disse que não entende a maneira como o Palácio do Planalto foi invadido no 8 de Janeiro, referindo-se a atuação de Flávio Dino.

“Eu fui ministro da Justiça e em todos esses movimentos, de 7 de setembro, eu estava de plantão com uma equipe à disposição, seja no Ministério da Justiça, seja com agentes da força nacional para impedir o que aconteceu. Eu não consigo entender e também carece de respostas como o Palácio do Planalto foi invadido da forma que foi invadido“, disse o ministro.

Mendonça foi interrompido por Moraes, relator da ação penal, que saiu em defesa de Dino e afirmou que a falha na segurança foi causada pela omissão da Polícia Militar do Distrito Federal, mencionando a prisão de 5 coronéis em investigação sobre os atos extremistas.

Logo em seguida, Moraes, que também foi ministro da Justiça no governo de Michel Temer (MDB), declarou que a fala de Mendonça é “absurda“.

“Com todo respeito, vossa excelência querer falar que a culpa do 8 de Janeiro é do ministro da Justiça é um absurdo, quando 5 comandantes estão presos. O ex-ministro da Justiça fugiu para os Estados Unidos e jogou o celular no lixo, foi preso. Vossa excelência vem ao plenário do STF que foi destruído falar que houve uma conspiração do governo contra o próprio governo. Tenha dó”, respondeu.