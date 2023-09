Educação: SECRETARIA VAI INVESTIR R$ 500 MIL EM VALE-LIVROS PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL

A Secretaria Municipal da Educação vai investir cerca de R$ 500 mil na compra de livros de literatura infantil e infanto-juvenil que serão distribuídos aos alunos das escolas e Cmeis (Centros Municipais de Educação Infantil) durante a 18ª Feira Internacional do Livro, que acontecerá de 19 a 26 de outubro no Clube Gresfi. Também serão adquiridos livros de gêneros diversos para distribuição aos professores da rede pública municipal.

O investimento integra o projeto do Vale-Livro, pelo qual as crianças podem escolher uma das obras expostas no estande da Secretaria da Educação. “Os diretores retiram os vale-livros e fazem a distribuição das unidades de ensino. Além das crianças, cada professor também receberá um vale-livro e poderá escolher uma obra durante a feira”, explicou a secretária da Educação, Maria Justina da Silva.

Os vale-livros serão direcionados para crianças do Infantil 4 e 5 dos Cmeis e do 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental. “Os livros são de acordo com a faixa etária das crianças, e para os professores existem diversos tipos, desde literatura até os técnicos. Eles poderão escolher”, disse a secretária.

Os alunos farão visitas programadas à Feira do Livro com as próprias escolas, mas também poderão escolher os títulos durante visitas com os familiares. O projeto vale-livro existe desde 2014 na rede municipal de ensino e tem como proposta incentivar a leitura entre os estudantes.

Ao todo, a Secretaria da Educação vai investir R$ 1,3 milhão na aquisição de livros que também serão entregues às unidades de ensino para compor as salas de leitura. A Rede Municipal conta com 50 escolas e 45 Cmeis, onde estão matriculados mais de 27 mil alunos.