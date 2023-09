Eleições: G-20 E GOLPE CHILENO FORAM TEMAS DO JANELA INTERNACIONAL

O historiador e diretor de cooperação internacional da Fundação Perseu Abramo (FPA) Valter Pomar também falou sobre desdobramentos relacionados ao último encontro do G-20 e disputas eleitorais na América Latina.

“Na Guatemala, foi eleito novo presidente Bernardo Arévalo, a melhor solução possível, derrotando a candidatura situacionista. Outra disputa que merece destaque é o segundo turno das eleições presidenciais no Equador, no dia 15 de outubro, na qual temos, de um lado, a candidata da esquerda Luisa Gonzáles, e, do outro, Daniel Noboa, da direita, ele próprio de uma família bilionária.

E no dia 22 de outubro, ocorre o primeiro turno das eleições presidenciais argentinas, com três candidaturas principais: Javier Milei, da extrema direita, Patricia Bullrich, da direita, e Sergio Massa, candidato do peronismo. Temos de dar todo apoio possível à eleição de Sergio Massa, uma vez que qualquer uma das outras possíveis são candidaturas de direita e vão prejudicar o povo e a integração latina e caribenha”, comentou.