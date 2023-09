Saúde: ÍNDIA FECHA ESCOLAS E CORRE PARA CONTER SURTO DE VÍRUS MORTAL

Um estado no sul da Índia está tomando medidas para conter um surto do vírus Nipah depois de duas pessoas terem morrido devido à doença rara e muitas vezes mortal, fechando escolas e testando centenas para evitar a sua propagação.

O ministro-chefe do estado de Kerala, Pinarayi Vijayan, disse que o vírus foi detectado no distrito de Kozhikode e pediu aos residentes que tenham cautela e sigam as diretrizes de segurança do departamento de saúde.

Duas pessoas morreram devido ao vírus, disse ele em comunicado nesta quarta-feira (14). É o quarto surto no estado desde 2018. “Não devemos ter medo, mas enfrentar esta situação com cautela”, escreveu Vijayan nas redes sociais.

Nipah é um vírus zoonótico transmitido de animais para humanos, segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS). No entanto, também pode ser transmitido por alimentos contaminados ou diretamente entre pessoas.

Os sintomas geralmente começam com dor de cabeça e sonolência, mas rapidamente se transformam em coma em questão de dias, segundo os Centros de Controle e Prevenção de Doenças dos EUA.

Pode causar síndrome respiratória aguda — em que os pulmões não conseguem fornecer oxigênio suficiente ao corpo — e encefalite fatal, uma inflamação do cérebro.

Não existe vacina e o tratamento é limitado a cuidados de suporte.

Até agora, em Kerala, mais de 700 pessoas foram identificadas como contatos próximos e estão sendo testadas para o vírus, disse a ministra da Saúde do estado, Veena George, aos jornalistas nesta quarta-feira.

Destes, 77 são considerados de “alto risco”, disse ela, acrescentando que foi pedido ao grupo que permanecesse em casa e monitorizasse a sua saúde.

As autoridades em Kozhikode fecharam algumas escolas do distrito, disse o coletor distrital em um comunicado na quarta-feira. Entretanto, sete aldeias foram declaradas “zonas de contenção”, informou a Reuters.

Vários surtos em Kerala

Kerala sofreu um surto mortal do vírus Nipah em 2018, matando 17 pessoas e causando pânico generalizado no estado. Mais de 230 pessoas foram testadas durante esse período, enquanto as autoridades embarcavam numa rígida operação de rastreio de contatos para conter a sua propagação.

Entre os mortos estava uma enfermeira que tratava de pacientes em um hospital em Kozhikode.

No ano seguinte, Kerala colocou mais de 300 pessoas sob vigilância depois que um homem foi diagnosticado com o vírus. O estado teve outro surto em 2021, ceifando a vida de um menino de 12 anos.

O vírus Nipah foi identificado pela primeira vez durante um surto de 1998-1999 na Malásia, onde quase 300 pessoas foram infectadas e mais de 100 morreram, segundo o CDC. Mais de um milhão de porcos foram sacrificados para impedir a sua propagação.

O vírus recebeu o nome da aldeia de Kampung Sungai Nipah, na Malásia, onde os criadores de porcos contraíram a doença.

Durante esse surto, a maioria das infecções humanas resultou do contacto direto com porcos doentes ou dos seus tecidos contaminados, segundo a OMS. Houve surtos subsequentes na Índia e em Bangladesh, com mais de 600 casos humanos relatados entre 1998 e 2015, acrescentou.

A transmissão entre humanos do vírus Nipah também foi relatada. Segundo a OMS, entre 2001 e 2008, cerca de metade dos casos notificados no Bangladesh foram devidos à transmissão entre humanos resultante de trabalhadores que prestavam cuidados a pacientes infectados.

O vírus está na lista da OMS de ameaças epidêmicas que necessitam de investigação e desenvolvimento urgentes.