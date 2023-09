8 de Janeiro: PCO CRITICA RIGIDEZ DA PENA DO STF A EXTREMISTAS

O presidente do PCO (Partido da Causa Operária), Rui Costa Pimenta, chamou de “totalmente absurdo” o julgamento dos primeiros casos de extremistas presentes no 8 de janeiro no STF (Supremo Tribunal Federal). Para Pimenta, não houve tentativa de golpe de Estado por parte dos acusados, apenas o que ele chamou de “ato político”.

Para ele, “invadir prédio público não é golpe de Estado e nem terrorismo, a não ser que invada com uma força poderosa armada”. O presidente do PCO relembrou a trajetória como um militante da esquerda para afirmar que já participou diversas vezes de ações que invadiram prédios públicos e não foram tomadas as medidas nas proporções que se vê agora.

“Se você faz uma manifestação desarmado, não é um golpe de Estado, mas um ato político. Pode ser um ato com objetivos muito ruins, mas, se formos defender atos políticos apenas com objetivos com os quais a gente concorda, não tem ato político”, disse o político em live do partido.

Na avaliação de Pimenta, existe uma diferença entre querer dar um golpe e efetivar o golpe. “Não podemos igualar as duas coisas”, disse.

Os 4 primeiros réus condenados pelo STF foram julgados pelas práticas de associação criminosa armada, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado pela violência e grave ameaça contra o patrimônio da União e deterioração de patrimônio tombado. Por isso, Pimenta disse que parte dos acusados são julgados injustamente pelo que o grupo fez e não por atos individuais.

“De acordo com o que a gente tá vendo no STF, você pode estar em um jogo de futebol com a camiseta do seu time, e, se um outro cidadão com a mesma camisa do seu time dá uma paulada em alguém, você pode pegar 17 anos de cadeia. Apesar de você não ter nada a ver com o peixe”, afirmou.

QUEM É RUI COSTA PIMENTA

Rui Costa Pimenta foi candidato à Presidência da República em 3 oportunidades. Em 2002, o político recebeu 38.619 votos (0,05% dos válidos). Em 2010, Pimenta teve 0,01% dos votos válidos, equivalente a 12.277. Já em 2014, o candidato recebeu 12.324 votos (0,01%).

O presidente do PCO teve a candidatura barrada pelo TSE (Tribunal Superior Eleitoral) em 2006 por erro na prestação de contas na campanha presidencial das eleições de 2002. Na época, ele chegou a usar seu tempo nas propagandas eleitorais para criticar o órgão.

Em 2 de junho de 2022, o ministro do STF Alexandre de Moraes determinou a abertura de inquérito contra o PCO por publicações da sigla na internet. Também mandou bloquear os perfis da legenda nas redes sociais e determinou depoimento de Rui Costa Pimenta. A investigação aberta pelo ministro é baseada no inquérito das fake news, que apura disseminação de notícias falsas contra a Corte

Moraes também deu 24 horas para que as empresas de redes sociais bloqueassem os perfis e canais do PCO.

A decisão veio depois de publicação no X (ex-Twitter), em que o partido chamou o ministro de “skinhead de toga” e disse que ele estava em “sanha por ditadura”. O PCO também pediu a “dissolução do STF”.