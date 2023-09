FOZ DO IGUAÇU SEDIA A 17ª CAPACITAÇÃO DA REDE DE MERCOCIDADES

O secretário de Turismo e Projetos Estratégicos e o diretor de Assuntos Internacionais de Foz do Iguaçu, André Alliana e Jihad Ahmad Abu Ali, se reuniram nesta quarta-feira (13) com a nova ministra da Secretaria Nacional do Turismo (Senatur), Angie Duarte de Melillo. Durante o encontro, em Ciudad del Este, foram discutidos planos e estratégias para impulsionar a promoção de forma integrada dos principais atrativos turísticos da Tríplice Fronteira entre Brasil, Paraguai e Argentina.

A intenção é potencializar uma integração turística trinacional que já “acontece hoje em dia”, segundo André Alliana. Um levantamento da Senatur divulgado recentemente, com base em dados do Departamento de Imigração do Paraguai, confirma a avaliação do secretário de Foz do Iguaçu. No entanto, esta integração não ocorre em uma escala muito paritária.

O Paraguai recebeu no primeiro semestre de 2023, pouco mais de 416,5 mil visitantes que indicaram a intenção de fazer turismo em todo país. Os números, mesmo confirmando um aumento acima de 100% no comparativo do mesmo período de 2022, representam menos de 50% dos mais de 1 milhão de ingressos no lado brasileiro das Cataratas do Iguaçu, principal termômetro do segmento na região.

“Uma boa parcela dos turistas que vêm para Foz do Iguaçu frequentam toda a região trinacional, não apenas um município ou país”, destacou André Alliana. O que está se construindo, segundo o secretário, é um diálogo para elaborar e colocar em prática “estratégias de promoção que envolvam ao mesmo tempo as Cataratas do Iguaçu, as compras no Paraguai, os Saltos Monday, juntando a gastronomia e outros atrativos de Puerto Iguazú, na Argentina”, disse.

Para o diretor de Assuntos Internacionais, Jihad Abu Ali, é muito louvável e importante esta iniciativa do governo novo do Paraguai, em buscar esta parceria com Foz do Iguaçu. “Temos que trabalhar a nossa região trinacional com uma estratégia única para o turista permanecer mais tempo aqui”, disse. “Só parabenizar a nova ministra do turismo do Paraguai por estar buscando esta aproximação e construir projetos conjuntos. É uma iniciativa muito boa”, concluiu.

Roteiro

O secretário de Turismo, André Alliana, lembra que o lado paraguaio da Tríplice Fronteira tem boas condições para integrar campanhas promocionais, como confirma o próprio levantamento da Senatur. O roteiro apontado pelos viajantes tem muitos atrativos, a partir de Ciudad del Este, que incluem templos, centro de compras de importados e tecnológicos de última geração, lazer e aventura.

Assim que cruza a Ponte da Amizade, o visitante pode conhecer shoppings tradicionais, a Catedral San Blas de 60 anos e ponto de encontro de fiéis e o Lago de La República, área de conservação ambiental com pista de caminhada e paisagem formada por árvores antigas e frutíferas e espelhos de água com um dos melhores entardecer da região, além de bares, sorveterias, shoppings e duas universidades de Medicina.

Os turistas indicaram no roteiro passagem por Presidente Franco, onde está a cabeceira da Ponte da Integração Brasil-Paraguai, a segunda de Foz do Iguaçu, Marco das 3 Fronteiras e o Monday Falls, nova denominação dos Saltos do Rio Monday, que lembram algumas cachoeiras das Cataratas do Iguaçu. O atrativo está dentro de uma área de conservação ambiental.