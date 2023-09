Relações: LULA OFERECE 2 HORÁRIOS E NEGOCIA AGENDA COM ZELENSKY EM NY

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), vice-pres. Geraldo Alckmin, min. Alexandre Silveira (Minas e Energia), Dep. Arthur Lira (pres. da Câmara dos Deputados), Min. Silvio Costa Filho (Porto e Aeroportos) durante a cerimônia de assinatura do projeto de lei “Combustível do Futuro”, no Palácio do Planalto. O projeto, de acordo com o governo, visa promover a “mobilidade sustentável de baixo carbono”. O programa vai estabelecer ações nas áreas de automóveis individuais, transporte de carga e aviação. A proporção de etanol na gasolina passará dos atuais 27,5% para 30%. No diesel, o ritmo de alta é de 1 ponto percentual a mais por ano. Hoje, o diesel tem 12%; em 2024, o percentual vai a 13%. | Sérgio Lima/Poder360 14.set.2023