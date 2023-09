Assista: LULA É VAIADO NA SAÍDA DE HOTEL EM NOVA YORK: ‘LADRÃO, COMUNISTA E PINGUÇO’

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) foi hostilizado e vaiado por um grupo de brasileiros em Nova York nesta segunda-feira, 18. Vídeos publicados nas redes sociais mostram o momento que o chefe do Executivo deixa o hotel em que está hospedado escoltado por seguranças enquanto mulheres o chamam de “ladrão”, “comunista”, “cachaceiro” e “pinguço”. “Presidente, dá uma entrevistinha política”, dizia um homem quando mulheres começam a questionar: “Como está em Cuba?”.

As gravações também mostram momentos em que senhoras discutem com seguranças do petista: “Não me empurre, ladrão, aqui você não encosta a mão, afirmou as brasileiras enquanto tentavam se aproximar do presidente. As senhoras também gritavam frases como “comunista desgraçado” e puxam o coro “Lula, ladrão, seu lugar é na prisão”. Um dos vídeos foi compartilhado por uma das mulheres que hostilizaram o presidente: “Aguardei o presidente do Brasil sair para falar o que realmente ele é.

Nenhum apoiador do descondenado aqui”, escreveu a internauta. Na última sexta-feira, 15, o petista viajou a Havana para a Cúpula de Chefes de Estado e Governo do G77 + China, antes de seguir para Nova York, onde fará o tradicional discurso de abertura da Assembleia Geral das Nações Unidas na próxima terça-feira, 19.

Aguardei o presidente do 🇧🇷sair pra falar o que realmente ele é! Nenhum apoiador do descondenado aqui🇧🇷 pic.twitter.com/7540xSV0VH — Lucia🇧🇷🇺🇸 (@LadeiaLuciene) September 17, 2023