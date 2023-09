Medo?: DELTAN DALLAGNOL NÃO VAI RECORRER AO STF CONTRA CASSAÇÃO

O ex-deputado Deltan Dallagnol disse, na 2ª feira (18.set.2023), que não vai recorrer ao STF (Supremo Tribunal Federal) da decisão do TSE que cassou seu mandato em maio deste ano. Na semana passada, o Tribunal Superior Eleitoral rejeitou recurso impetrado pela sua defesa que pedia a anulação da decisão.

Em seu perfil no X (antigo Twitter), Dallagnol escreveu: “Não irei recorrer ao STF e a razão é: eu sei que a justiça não vence no Supremo”.

Em 16 de maio, o Tribunal Superior Eleitoral decidiu por unanimidade cassar o registro de candidatura do então deputado. O TSE acolheu uma representação da Federação Brasil da Esperança (PT-PC do B-PV) no Paraná e do PMN (Partido da Mobilização Nacional).

Na época, a Corte Eleitoral entendeu que Dallagnol concorreu à Câmara dos Deputados irregularmente, já que ele antecipou sua demissão do cargo de procurador para evitar uma punição administrativa do CNMP (Conselho Nacional do Ministério Público), o que poderia torná-lo inelegível conforma a Lei da Ficha Limpa.

Segundo esse entendimento, ele teria saído do MPF (Ministério Público Federal), em 2021, para evitar ser enquadrado na Lei da Ficha Limpa nas eleições do ano seguinte.

Dallagnol foi o deputado federal mais votado no Paraná nas eleições de 2022, com 344 mil votos. Com a cassação, quem assumiu o cargo foi Luiz Carlos Hauly (Podemos-PR), que agora cumpre seu 8º mandato como deputado federal.