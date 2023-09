Paraná: PMPR REALIZA FORMATURA DE 352 NOVOS POLICIAIS MILITARES

Depois das solenidades de formatura ocorridas na capital paranaense e na cidade de Londrina, a Polícia Militar do Paraná (PMPR) realizou este evento de conclusão do Curso de Formação de Praças, entregando à sociedade um contingente expressivo de policiais qualificados para servirem à população paranaense.

A cerimônia contou com a presença do Governador do Estado, Carlos Massa Ratinho Júnior e do Secretário de Segurança Pública do Paraná, coronel veterano Hudson Leoncio Teixeira, acompanhados pelo Comandante-Geral da PMPR, coronel Jefferson Silva; Subcomandante-Geral da PMPR, Coronel Paulo Henrique Semmer e pelo Chefe do Estado-Maior da PMPR, Coronel Valmor Anderson Pereira, todos presentes para prestigiarem a conquista dos formandos e da população paranaense. Além disso, autoridades civis e militares de diversos municípios da região noroeste do Paraná marcaram presença, em apoio às ações de segurança na região.

Esses 352 novos soldados serão distribuídos em unidades da região, reforçando o policiamento ostensivo e aumentando a presença policial nas comunidades locais. No total, o estado do Paraná recebe nesta semana um contingente de quase 2.5 mil novos soldados. Destes, quase 500 são mulheres. Todos foram aprovados em um concurso público que atraiu participantes de todo o país. Esse reforço no quadro de pessoal da PMPR visa ampliar, ainda mais, o atendimento à população e a segurança em todo o estado.

Além do aumento significativo de efetivo policial, o Governador do Paraná destacou os investimentos em equipamentos e tecnologia para fortalecer a segurança pública. “Por isso que nós adquirimos e estamos entregando 800 novas viaturas, pra atender os municípios com equipamento de ponta, é por isso que nós compramos mais 250 motos BMW, à disposição dos nossos policiais e é por isso que nós adquirimos mais dois helicópteros que são considerados os mais modernos da América do Sul”, destacou o Governador.

O Secretário de Estado da Segurança Pública, Hudson Leôncio Teixeira, enfatizou que o ingresso deste novo grupo de policiais amplia o policiamento em todas as regiões do Paraná. “A segurança pública está recebendo uma atenção muito especial por parte do Governo do Estado, o que representa um avanço muito importante para o Paraná. Estes 2,5 mil novos policiais estão sendo distribuídos de forma técnica para atender e reforçar todas as regiões do Estado”, declarou o Secretário em entrevista à imprensa local.

O Comandante-Geral da PMPR, coronel Jefferson Silva, aproveitou o momento em que se dirigiu aos formandos e à comunidade local, para enaltecer o empenho e a dedicação dos novos soldados em seu período de formação. “Um percurso de aprendizados, de ressignificação de valores, de completa entrega física e psicológica, que tinha por condão um único objetivo: prepará-los com a máxima qualidade para tornarem-se verdadeiros policiais militares”, declarou o Comandante-Geral.

Um dos momentos mais emocionantes da solenidade foi a entrega de divisas ao, agora, soldado Renan Morais da Silva. Seus pais, que residem no município de Camacã, no estado da Bahia, não poderiam estar presentes na formatura do filho, em Maringá. No entanto, a Coordenação do Curso de Formação de Praças e a Comissão de Formatura, com o apoio de representantes da sociedade civil, custearam a viagem e estadia dos pais de Renan na cidade. Um clima de emoção tomou conta do público presente, e o soldado Renan foi especialmente parabenizado pelo Governador do Estado e pelo Comando da corporação.

Os 352 novos policiais formados na cidade de Maringá, passam a integrar a estrutura de segurança pública do estado, em especial, de quase 120 municípios da região noroeste. A presença desses novos profissionais nas comunidades fortalece o compromisso da PMPR com a segurança e o bem-estar de todos os paranaenses.

PRESENÇAS – Secretário de Estado Chefe da Casa Civil, Joao Carlos Ortega; Deputado Estadual, Adriano José; Diretor de Ensino e Pesquisa, coronel Roberto Franscisco Cardoso; Comandante do 3º Comando Regional de Polícia Militar (CRPM), Coronel Ademar Carlos Paschoal; Coronel Veterana Audilene Dias Rocha; Coronel Veterano Enio Soares dos Santos, Juíza de Direito da Comarca de Peabiru, Rita Prestes; Promotor de Justiça do Grupo de Ação Especializada de Combate ao Crime Organizado (GAECO) em Maringá, Marcelo Gobbato; Promotor de Justiça da GEPATRIA-Maringa, Nivaldo Bazotti; Procurador de Santa Monica, Jonathas Ribeiro Pereira de Morais; Delegado de Policia Civil, Laercio Cardoso Fahur; Delegado do GAECO–Maringá, Elmano Rodrigues Ciriaco; Delegado da Receita Federal, Marcos Vanderlei de Souza; Diretor Geral da Policia Penal do Paraná, Osvaldo Messias Machado; Comandante do 30º Batalhão de Infantaria Mecanizada, Tenente-Coronel Alexandre Pereira Figueiredo; Presidente do CONSEG de Maringá, Fernando Alves dos Santos; Prefeito de Maringá, Ulisses Maia; Prefeito de Umuarama, Celso Pozzobom; Prefeito de Cianorte, Marco Franzato; Vereador Paulo Biazon; Vereador Rafael Rosa; Comandante da Guarda Municipal de Maringá, Silvia Regina Ferreira; Chefe Regional da Polícia Rodoviária Federal, Pedro Faria, dentre outras autoridades civis e militares.