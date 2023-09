Preparativos: PREFEITURA INICIOU PROCESSO DE PRÉ-CONFERÊNCIAS DE JUVENTUDE

A Prefeitura de Foz do Iguaçu, através da Secretaria Municipal de Juventude, inicia nesta segunda-feira (18) o processo de pré-conferências de juventude. O primeiro encontro acontecerá às 19h, na Fundação Cultural e representará os jovens da região centro/oeste da cidade. As regiões sul, norte e leste também serão representadas, com encontros nos dias 20 e 23 e 27 de setembro.

“Hoje, esperamos reunir cerca de 60 representantes jovens da região oeste para avançarmos no debate sobre as demandas para a juventude de Foz do Iguaçu e também para que possamos levá-las às etapas estadual e nacional”, comentou o secretário de Juventude, Roberto Domingos.

As pré-conferências marcam a mobilização preparatória para a IV Conferência Municipal, que acontecerá no dia 30 de setembro, com horário e local a serem definidos. Com o tema “Reconstruir no presente, Construir no Futuro”: Desenvolvimento, Direitos, Participação e Bem Viver, os encontros estão alinhados à programação da Conferência Nacional da Juventude (CONJUVE), que será realizada de 14 a 17 de dezembro.

“Trabalharemos com os 12 eixos indicados pela Secretaria Nacional da Juventude ao longo do processo de mobilização. Além da formulação de propostas, também elegeremos os delegados para participarem das instâncias estadual e federal e levarem nossas bandeiras, com as especificidades da fronteira”, reforçou Domingos.

Entre os eixos de debate estão os direitos à cidadania, à educação, profissionalização e renda, diversidade e igualdade, à saúde, cultura, comunicação e liberdade de expressão, esporte e lazer, sustentabilidade e meio ambiente, mobilidade, segurança pública e justiça e o sistema nacional de juventude.

Agenda

No dia 20/09, a pré-conferência da região leste acontecerá na Associação Fraternidade Aliança (AFA). às 19h. Na região sul, será no dia 22, às 14h, no Teatro Barracão. No dia 23/09, será no auditório da Unioeste, às 13h e no dia 27/09, às 19h, na Associação de Moradores do Três Bandeiras.