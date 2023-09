Relatório: BRASIL CRESCERÁ 3,2% EM 2023, DIZ FAZENDA EM NOVA PROJEÇÃO

O Ministério da Fazenda aumentou de 2,5% para 3,2% a estimativa para o crescimento do PIB (Produto Interno Bruto) do Brasil em 2023. Além disso, manteve em 4,85% a expectativa para inflação deste ano. As novas projeções foram divulgadas nesta 2ª feira (18.ser.2023) no Boletim MacroFiscal. Eis a íntegra do relatório (2 MB).

A apresentação dos dados será feita pelo secretário de Política Econômica do Ministério da Fazenda, Guilherme Mello. A estimativa do governo está mais otimista que a do mercado financeiro, que espera uma alta de 2,89% no PIB de 2023 e de 1,5% em 2024, segundo o Boletim Focus.

O documento disse que houve uma surpresa positiva com o crescimento econômico do Brasil no 2º trimestre, de 0,9% ante o trimestre anterior. O Ministério da Fazenda avalia que o aumento na safra agrícola projetada para este ano também deverá contribuir para o crescimento de 3,2% na atividade econômica brasileira neste ano.

O governo passou a estimar um aumento de 14% no setor agropecuário em 2023. A projeção anterior era de +13,2%. A indústria crescerá de 0,8% para 1,5%, enquanto a projeção para serviços aumentou de 1,7% para 2,5% neste ano.

O Ministério da Fazenda não alterou o crescimento projetado para 2024, que se mantém em 2,3%. O governo espera que os setores da economia sejam beneficiados no próximo ano com a redução da taxa básica, a Selic. Leia abaixo as projeções atualizadas do governo:

O relatório disse que o reajuste nos preços dos combustíveis nas refinarias e seus impactos na inflação vem sendo compensados pela “evolução benigna observada para os preços de alimentos no domicílio e serviços subjacentes”. Defendeu que as taxas de juros futuras seguiram caindo nos últimos 2 meses.

O governo avalia que o mercado de trabalho está melhorando, com crescimento da população ocupada e redução da taxa de desemprego.

3ª TRIMESTRE

O governo avalia que haverá uma desaceleração do ritmo de crescimento econômico no 3º trimestre deste ano. Apontou que os dados de produção industrial de julho mostraram recuo de 1,1% na comparação com o mesmo mês de 2022. O Boletim MacroFiscal afirma que o setor foi impactado pela produção de veículos automotores.

O Ministério da Fazenda estima crescimento de 0,1% no PIB do Brasil no 3º trimestre em comparação com o trimestre anterior. Em relação ao mesmo período do ano passado, a alta será de 2,2%, segundo cálculos do governo.