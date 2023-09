CBF admite: ERRO EM CORINTHIANS X GRÊMIO E AFASTA EQUIPE DO VAR APÓS PÊNALTI NÃO MARCADO

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) admitiu que sua arbitragem errou ao não assinalar penalidade para o Grêmio no duelo contra o Corinthians, em duelo realizado nesta segunda-feira, 18, na Neo Química Arena. Em divulgado no site da entidade, Péricles Bassols, gerente técnico do VAR, analisou que os juízes deveriam ter marcado a infração de Yuri Alberto, já no final da partida válida pela 15ª rodada do Brasileirão. “Aos 49 minutos da segunda etapa, o atleta número 9 da equipe de branco e preto, em ação de bloqueio, com o braço em posição antinatural e aumentando seu espaço corporal, intercepta um cruzamento à área. O bloqueio da bola com o braço nesta ação caracteriza a infração de pênalti, portanto uma penalidade deveria ser marcada no campo de jogo. E quando não marcada, o VAR deveria recomendar revisão para tal ação”, declarou.

Logo na sequência, a CBF também confirmou que afastou o responsável pela arbitragem de vídeo, Emerson de Almeida Ferreira (MG), e os assistentes do VAR, Johnny Barros de Oliveira (SC) e Michel Patrick Costa Guimarães (MG). Além disso, a entidade estuda dar um gancho para Wilton Pereira Sampaio (GO), árbitro principal. Na conversa dos profissionais, divulgada nesta segunda-feira, eles consideraram que o braço de Yuri Alberto estava em “posição natural”. Em entrevista coletiva, o técnico Renato Gaúcho ironizou a decisão, comentando que até o cantor Stevie Wonder, deficiente visual, assinalaria a infração.