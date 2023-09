Coragem Feminina: SOLENIDADE NA ALEP HOMENAGEIA MULHERES DA SEGURANÇA PÚBLICA

Os discursos proferidos durante a cerimônia destacaram a significativa participação feminina nas forças de segurança do Paraná, ressaltando a competência, determinação e comprometimento destas profissionais que enfrentam desafios diários para proteger a sociedade. Com ênfase em exemplos de mulheres que se destacaram em suas respectivas carreiras, o encontro também serviu de inspiração para que outras mulheres possam seguir seus passos, quebrando as barreiras de gênero.

A emoção tomou conta da sessão com a entrega de certificados em homenagem a policiais militares, civis, da Polícia Científica, da Polícia Penal do Estado, da Guarda Municipal de Curitiba e dos municípios da Região Metropolitana, além de autoridades civis, as quais se destacaram por seu desempenho exemplar. Os certificados não apenas reconhecem o trabalho excepcional dessas mulheres, mas também materializam um símbolo de inspiração para as futuras gerações que almejam seguir carreiras na área da Segurança Pública.

A Deputada Estadual Flávia Francischini, proponente da homenagem, enfatizou a importância de continuar apoiando e promovendo a igualdade de gênero dentro das forças de segurança. Ela destacou que a diversidade de perspectivas e habilidades que as mulheres trazem para essas profissões é fundamental para o progresso e a eficiência das operações de segurança pública. “Eu também vim da área da segurança pública e, com muito orgulho, valorizo o trabalho de cada uma destas mulheres”, destacou a Deputada Estadual.

Compondo a mesa da sessão, a Tenente-Coronel Letícia Chun Pei Pan, Diretora de Finanças do Hospital da Polícia Militar (HPM), destacou a responsabilidade de, neste evento, estar representando milhares de mulheres policiais militares. “Pertencer à maior corporação do estado é um privilégio, ao mesmo tempo que é desafiador. Estamos nos referindo a uma corporação com características essencialmente masculinas, muito devido à força, à autoridade, à valentia e à robustez que ela simboliza”, afirmou a Tenente-Coronel.

A Tenente-Coronel Leticia ressaltou ainda o espaço que tem sido conquistado pelas mulheres, em especial na segurança pública. “Muito do que temos hoje, devemos às corajosas mulheres que nos antecederam, já podemos nos considerar vitoriosas pelo espaço que ocupamos hoje. Acredito que a presença de mulheres na segurança pública é vital para uma sociedade mais justa e igualitária”, frisou a Tenente-Coronel.

PRESENÇAS – Dentre as autoridades civis e militares que prestigiaram a solenidade, destacam-se, além das já nominadas, o Presidente do Tribunal Regional Eleitoral, Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura; a Desembargadora Rosemarie Diedrichs Pimpão, representando o Tribunal Regional do Trabalho; o Secretário de Estado da Justiça, Cidadania e Direitos Humanos, Santin Roveda; a Chefe de Gabinete da Secretaria da Mulher, da Igualdade de Racial e do Idoso, Aline Betenheuser; a Delegada Chefe da Divisão de Polícia Especializada da Polícia Civil do Paraná (PCPR), Luciana Novaes; a Delegada da PCPR, Tathiana Guzella; a Diretora Administrativa da Polícia Científica do Paraná, Tatiane Wolf; a Delegada Chefe da Divisão Policial da Capital e Conselheira Superior da PCPR, Maritza Haisi, a Capitão Mariana Lorenzi, do Corpo de Bombeiros Militar do Paraná (CBMPR); a Assessora Técnica do Gabinete do Departamento Penitenciário do Paraná, Eliety Neves Pereira de Medina, dentre outras autoridades civis e militares.