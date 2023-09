Antidemocráticos: PF E POLÍCIA NACIONAL DO PARAGUAI PRENDEM SUSPEITOS DE ATUAREM NOS ATOS

A Polícia Federal prendeu nesta quarta-feira (14/9), em Foz do Iguaçu/PR, dois brasileiros suspeitos de terem atuado nos atos antidemocráticos do dia 8/1, em Brasília, quando o Palácio do Planalto, o Congresso Nacional e o Supremo Tribunal Federal (STF) foram invadidos por indivíduos que promoveram violência e dano generalizado contra os imóveis, móveis e objetos daquelas instituições.

As prisões ocorreram em coordenação com a Polícia Nacional e o Departamento de Migração do Paraguai, por meio de colaboração internacional entre as autoridades brasileiras e paraguaias e chancelarias e ministérios da Justiça e Interior.

Os dois nacionais se encontravam no Paraguai com mandados de prisão em aberto, expedidos pelo STF e pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (TJDFT).

Um dos presos estava foragido pela tentativa de atentado à bomba no aeroporto de Brasília na véspera do Natal passado.

Atualização: Na noite desta quinta-feira, mais uma brasileira foi presa pela Polícia Federal na Ponte da Amizade, em Foz do Iguaçu/PR, após ter sido entregue pelas autoridades paraguaias. Ela também é suspeita de envolvimento nos atos antidemocráticos.