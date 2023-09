Drive e Youtube: GOOGLE EXPANDE SEU CHATBOT PARA CONECTÁ-LO A FERRAMENTAS

O chatbot de inteligência artificial do Google, Bard, está evoluindo.

A empresa anunciou nesta terça-feira (19) uma série de atualizações no Bard que darão à ferramenta de inteligência artificial acesso ao conjunto completo de ferramentas do Google —incluindo YouTube, Google Drive, Google Flights e outros — para ajudar os usuários em uma ampla variedade de tarefas.

Os usuários poderão, por exemplo, pedir ao Bard para planejar uma próxima viagem completa, com opções reais de voo. Ou um usuário pode pedir à ferramenta para resumir as anotações da reunião feitas em um documento recente do Google Drive.

As conexões com outros serviços do Google são apenas algumas das melhorias do Bard lançadas na terça-feira. Outras atualizações incluem a capacidade de comunicação com o chatbot em vários idiomas, novos recursos de verificação de fatos e uma ampla atualização do grande modelo de linguagem no qual a ferramenta foi construída.

Os novos recursos marcam a maior atualização do Bard do Google nos seis meses desde que foi amplamente divulgado ao público.

A atualização ocorre no momento em que o Google e outros gigantes da tecnologia, incluindo a Microsoft e o fabricante do ChatGPT OpenAI, correm para lançar tecnologias de IA cada vez mais sofisticadas voltadas para o consumidor e para convencer os usuários de que tais ferramentas são mais do que apenas um artifício.

O Google — que no início deste ano supostamente emitiu um “código vermelho” interno depois que a OpenAI o superou no lançamento de seu chatbot de IA — agora está flexibilizando o poder de seus outros programas de software amplamente utilizados que podem tornar o Bard mais útil.

“Esses serviços em conjunto são muito, muito poderosos”, disse Sissie Hsiao, gerente geral do Google Assistant e Bard, à CNN antes do lançamento. “Reunir todo o poder dessas ferramentas economizará tempo das pessoas — em 20 segundos, em minutos, você pode fazer algo que levaria talvez uma hora ou mais.” Anteriormente, Bard conseguia ajudar em tarefas como escrever rascunhos de ensaios ou planejar o chá de bebê de um amigo com base no grande modelo de linguagem do Google, um algoritmo de IA treinado em uma vasta quantidade de dados. Mas agora, Bard também se baseará em informações de vários outros serviços do Google. Com as novas extensões, o Bard agora extrairá informações do YouTube, Google Maps, Voos e Hotéis por padrão. Isso permitirá que os usuários perguntem ao Bard coisas como “Dê-me um modelo de como escrever um discurso de padrinho e mostre-me vídeos do YouTube sobre eles para me inspirar” ou sugestões de viagens, completas com instruções de direção, de acordo com o Google. Os usuários do Bard podem optar por desativar essas extensões a qualquer momento. Os usuários também podem optar por vincular seu Gmail, Docs e Google Drive ao Bard para que a ferramenta possa ajudá-los a analisar e gerenciar suas informações pessoais. A ferramenta poderia, por exemplo, ajudar com uma consulta como: “Encontre o contrato de locação mais recente do meu Drive e verifique quanto foi o depósito de segurança”, disse o Google. A empresa disse que as informações pessoais dos usuários do Google Workspace não serão usadas para treinar Bard ou para fins de publicidade direcionada, e que os usuários podem retirar sua permissão para a ferramenta acessar suas informações a qualquer momento. “Este é o primeiro passo em um recurso fundamentalmente novo para o Bard – a capacidade de conversar com outros aplicativos e serviços para fornecer respostas mais úteis”, disse o Google sobre a ferramenta de extensões. Acrescentou que “esta é uma área muito jovem da IA” e que continuará a melhorar com base no feedback dos utilizadores. O Bard também está lançando um botão de “verificação dupla” que permitirá aos usuários avaliar a precisão de suas respostas. Quando um usuário clica no botão, determinados segmentos da resposta de Bard serão destacados para mostrar onde os resultados da Pesquisa Google confirmam ou diferem do que o chatbot disse. O recurso de verificação dupla foi projetado para combater um problema comum de IA chamado “alucinações”, em que uma ferramenta de IA faz com segurança uma declaração que parece real, mas não é realmente baseada em fatos. “Estamos constantemente trabalhando para reduzir essas alucinações em Bard”, disse Hsiao. Mas, enquanto isso, a empresa queria criar uma maneira de enfrentá-los. “Você pode pensar nisso como uma verificação ortográfica, mas verificando novamente os fatos.” Bard agora também permitirá que um usuário compartilhe uma conversa com o chatbot com outra pessoa, que poderá então expandir o chat por conta própria. Ainda é o começo do Bard, que foi lançado em março como um “experimento”, e ainda observa em seu site que a ferramenta “pode exibir informações imprecisas ou ofensivas que não representam as opiniões do Google”. Mas esta última atualização oferece uma ideia de como o Google pode, em última análise, tentar incorporar IA generativa em seus vários serviços.