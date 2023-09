Nesta Quarta: BANCO CENTRAL DEVE ANUNCIAR NOVO CORTE NA TAXA BÁSICA DE JUROS

O Comitê de Política Monetária (Copom) dá prosseguimento, nesta quarta-feira, 20, à reunião que define o novo patamar da taxa básica de juros (Selic). O anúncio será feito pelo Banco Central (BC) na próxima quarta-feira (20). Economistas do mercado financeiro projetam queda de 0,5 ponto percentual (pp), reduzindo o índice de 13,25% para 12,75% ao ano.

Se for confirmada a redução, este será o segundo corte consecutivo na Selic desde agosto. No comunicado da última reunião, o Copom informou que os diretores e o presidente do BC, Roberto Campo Neto, já haviam previsto, por unanimidade, uma sequência de cortes de 0,5 pp nos próximos encontros.

A última edição do Boletim Focus, que mede as expectativas do mercado, também aponta corte de 0,5 pp, embora algumas instituições projetem redução de 0,75 pp. Analistas projetam que, mantida a trajetória de cortes, a taxa Selic pode terminar o ano de 2023 em um patamar de 11,75% ao ano. Para o fim de 2024, a expectativa é de que a Selic caia para 9% ao ano.