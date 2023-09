Embriaguez: CAMINHONEIRO É PRESO DIRIGINDO BÊBADO NA BR-277 A CAMINHO DE FOZ DO IGUAÇU

Depois de receber denúncia pelo canal 191, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu o motorista de um caminhão-tanque por embriaguez na BR-277. O homem estava a caminho de Foz do Iguaçu e foi detido sábado, 16, em São Miguel do Iguaçu, no Oeste.

Usuários da rodovia denunciaram que o caminhoneiro realizava manobras perigosas, forçando ultrapassagens de veículos e fazendo zigue-zague. Na abordagem, a equipe policial percebeu que o homem estava visivelmente embriagado.

Submetido ao teste do bafômetro, o infrator apresentou índice de 1,1mg/l. A legislação considera qualquer resultado positivo até o valor de 0,3mg de álcool por litro de ar expelido dos pulmões como infração gravíssima de trânsito, explicou a PRF.

Caminhoneiro bêbado

“Valores superiores a 0,3mg/l são considerados como crime de trânsito, sujeito a detenção de até três anos, multa e proibição do direito de dirigir”, enfatizou a corporação. “Neste caso, o motorista apresentou um resultado de alto nível de embriaguez, quase três vezes acima do considerado como crime pela legislação.”

O homem foi preso em flagrante, e a ocorrência, encaminhada para a Polícia Civil. A PRF aproveita para reforçar a importância da comunicação rápida de situações de emergência ou de risco nas rodovias federais.