Meio Ambiente: FOZ DO IGUAÇU SEDIA REUNIÃO DO MERCOSUL SOBRE DESASTRES NATURAIS

Foz do Iguaçu foi sede, nessa terça-feira (19), da Reunião de Ministros e Altas Autoridades de Gestão Integral de Riscos de Desastres (RMAGIR) do Mercosul, com a presença de representantes dos governos do Brasil, Paraguai, Argentina e Uruguai.

Encontro ocorreu no Edifício da Produção, da usina de Itaipu.

Foz do Iguaçu foi sede, nessa terça-feira (19), da Reunião de Ministros e Altas Autoridades de Gestão Integral de Riscos de Desastres (RMAGIR) do Mercosul, com a presença de representantes dos governos do Brasil, Paraguai, Argentina e Uruguai. O encontro ocorreu no Edifício da Produção, localizado na área interna da usina de Itaipu. O objetivo foi debater a adoção de estratégias integradas para fazer frente a fenômenos extremos em regiões de fronteira, como inundações, incêndios florestais e ciclones. “A ideia desse grupo é fazer um alinhamento das políticas públicas que sirvam para esses países, que fazem fronteira entre si, atuarem na ocorrência de desastres”, explicou o secretário nacional de Proteção e Defesa Civil do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, Wolnei Wolff Barreiros. Segundo o secretário, ao reconhecer que os desastres não respeitam fronteiras, é preciso agir de forma coordenada e preventiva “para que os impactos sejam os menores possíveis e para potencializar o socorro às áreas e populações impactadas”. O Paraguai foi representado pelo ministro da Secretaria de Emergência Nacional (SEN), Arsenio Zarate. Do Uruguai, veio a encarregada da área internacional do Sistema Nacional de Emergências (SNE), Gimena Pintos. A Argentina enviou comitiva da Agência de Cooperação Internacional e Assistência Humanitária Cascos Blancos (ACIAH).