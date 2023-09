Sem regulamentação: 1 A CADA 5 JOVENS CONSOME CIGARRO ELETRÔNICO NO BRASIL

Um a cada cinco jovens brasileiros consome cigarros eletrônicos, mostra uma pesquisa da Universidade Federal de Pelotas, no Rio Grande do Sul. O levantamento ainda aponta que o equipamento — também chamado de vape — é mais popular entre jovens de 18 a 24 anos.

Apesar de não possuir regulamentação no Brasil, o cigarro eletrônico é vendido livremente nas ruas, o que especialistas dizem ser um elemento que aumenta os riscos aos usuários.

Receba, em primeira mão, as principais notícias da CNN Brasil no seu WhatsApp!

Isso porque, por serem ilegais, não há controle na entrada no país, no mercado clandestino e nas substâncias que são utilizadas nesses dispositivos.

“As pessoas que tiveram a oportunidade de adquirir esses dispositivos em países onde já existe uma regra sanitária, quando ela usa esse dispositivo que obedece a uma regra sanitária, ela sente uma diferença na sua saúde. Ela passa a ter uma vida mais saudável, ainda que ela não consiga, às vezes, cessar o hábito”, diz Alessandra bastos, ex-diretora da Anvisa e consultora BAT.

Regulamentação

Sem uma regulamentação, a fiscalização também é prejudicada. As regras para venda e uso poderiam contribuir, no Brasil, para inibir o consumo por menores de 18 anos, por exemplo.

O foco desse tipo de produto, para alguns especialistas, são os adultos já fumantes, em espécie de política de redução de danos.

Nos países onde houve regulamentação, o índice de consumidores abaixo de 18 anos é menor do que no Brasil, onde a taxa de menores de idade que experimentaram o produto é de 16,8%. No Reino Unido, a taxa de experimentação é de 7%.

“Quando nós observamos a evolução desse jovem que experimentou o cigarro eletrônico nos países onde há a regra, você vê que, desses jovens, apenas 1% continua a utilização do cigarro eletrônico. Para o público jovem, eu sequer posso pesquisar. E por que eu não posso fazer pesquisas sobre a saúde do cigarro eletrônico no Brasil? Porque a importação deste produto, inclusive, é proibida até para a pesquisa”, diz Alessandra Bastos.

Uma audiência pública no Senado Federal debaterá, no final deste mês, a importância da regulamentação do cigarro eletrônico.

A Anvisa diz que existe um processo de discussão regulatória sobre os dispositivos eletrônicos, mas só dará informações sobre o processo após ele ser concluído.