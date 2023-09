Veja: PACHECO ELOGIA COMPROMISSO DE LULA COM MEIO AMBIENTE

O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), disse, ontem, que o Brasil tem, atualmente, “felizmente a liderança de um presidente da República que se preocupa” com a pauta ambiental. Desde o início do mandato, o parlamentar tem se aproximado de Luiz Inácio Lula da Silva. A indicação do ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, por exemplo, é atribuída a Pacheco.

O senador viajou com Lula à China, por exemplo. Também tem feito elogios públicos ao presidente, especialmente em relação à agenda econômica e à política ambiental.

No evento de ontem, um seminário organizado pela Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp) e pela Confederação Nacional da Indústria (CNI), em Nova York, Pacheco disse que o Brasil tem “oportunidade ímpar” e “capacidade de contribuir com o esforço em favor do planeta”. “Desenvolvimento sustentável é prioridade global e tarefa de uma geração, é o desafio do nosso tempo. O contexto atual se apresenta de uma forma muito particular ao Brasil e não resta dúvida de que há um compromisso sério, real e efetivo dos agentes públicos e políticos com o desenvolvimento sustentável do nosso país”, afirmou.

Ele defendeu que a proteção dos biomas e o combate às queimadas ilegais sejam prioritários para garantir a preservação das florestas brasileiras, que caracterizou como “recurso fundamental para a mitigação dos efeitos das mudanças climáticas”. “O potencial de absorção de carbono, capacidade reguladora da temperatura e seu papel na regulação dos ciclos hidrológicos fazem de nossas florestas um recurso fundamental, absolutamente indispensável, na mitigação dos efeitos das mudanças climáticas”, observou.