Conheça: O MAIOR TATUZÃO DA AMÉRICA LATINA

O projeto de extensão do Metrô que passa por debaixo da Avenida Paulista, da Vila Prudente até a Penha, além de oferecer novas opções de deslocamentos para um transporte pontual, de alta capacidade e sustentável, a bairros como a Vila Formosa, deve ajudar a reequilibrar o fluxo de pessoas na malha sobre trilhos.

O Via Trolebus esteve em canteiros de obras da Linha 2, e no primeiro de três vídeos, mostra um dos locais mais movimentados dos trabalhos, mas que não será uma estação: o complexo rapadura. É lá que está sendo montada a maior tuneladora da américa latina.

O complexo rapadura fica aproximadamente na metade do caminho entre a Vila Prudente e Penha, e foi o local escolhido para emboque da grande tuneladora, que vai escavar em duas etapas. Primeiro entre este local e a região de Vila Prudente e depois entre Penha e de volta ao Complexo rapadura.

Durante a visita às obras, o Engenheiro Tiago de Oliveira Pires me explicou que o motivo de faseamento da linha é a operação em fases entre a Vila Prudente e a Vila Formosa. Todo o suprimento da obra fica em Rapadura, na primeira fase de escavação. Após a conclusão desta primeira etapa dos trabalhos, este trecho do túnel é liberado para execução de obras de via permanente, sistemas entre outros, e a infraestrutura que supre o tatuzão é transferida para a Penha, junto com a tuneladora que de lá passa a escavar até retornar ao complexo rapadura.

Se o Metrô escolhesse escavar de uma vez os oito quilômetros da extensão, todos esse trecho deveria aguardar as escavações, antes do início dos trabalhos dos sistemas nos túneis.

O tatuzão escava o terreno enquanto vai construído a parede do túnel. Essas paredes são feitas por meio de aduelas, ou partes, que formam um anel de concreto. Esses anéis são instalados nas paredes dos túnel com cilindros hidráulicos. Após esses cilindros instalares as peças de concreto, esses maquinários apoiam no anel de concreto que acabou de ser construído para tracionar a tuneladora para a frente.