Dia Mundial sem Carro: 5 RAZÕES PARA USAR TRANSPORTES ALTERNATIVOS

O Dia Mundial Sem Carro é um evento global realizado, anualmente, em 22 de setembro, com o objetivo de conscientizar as pessoas sobre os impactos negativos do uso excessivo de veículos motorizados.

A iniciativa teve início na França, em 1997, e desde então tem se espalhado para diversas cidades ao redor do mundo. Uma pesquisa do Programa de Geografia Física da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas (FFLCH) da USP, mostrou que aumentar áreas verdes pode ajudar na qualidade do ar, principalmente por diminuir a emissão de poluentes, com menos veículos nas ruas.

“É importante lembrar que o Dia Mundial Sem Carro não se trata apenas de um evento de um dia, mas sim de uma oportunidade para refletir sobre nossos hábitos de transporte e buscar maneiras mais sustentáveis de nos locomovermos no dia a dia”, comenta Gabriel Arcon, CEO da E-Moving – startup de soluções em mobilidade.

Arcon listou cinco razões para deixar de usar carro e aderir a novos meios de transporte:

Benefícios para a saúde

Optar por caminhar ou andar de bicicleta como meio de transporte pode melhorar a saúde física e mental, ajudando a combater o sedentarismo e reduzir o estresse, além de ajudar a evitar várias doenças, segundo médicos, cientistas e ciclistas, que relataram em pesquisas ou testaram na prática os efeitos do hábito.

De acordo com a pesquisa da Universidade de Yale (EUA), acompanhou 1,2 milhão de pessoas com mais de 18 anos, entre 2011 e 2015, que utilizavam e-bikes. Um mês depois do início da pesquisa, os participantes que andaram de bicicleta elétrica passaram 43,2% dos dias com a saúde mental mais estável do que os que não praticaram nenhuma atividade física associada.

“Essa mudança é como dar um passo em direção à saúde e ao bem-estar. Cada pedalada, caminhada ou viagem de transporte público é um investimento em sua própria saúde, contribuindo para um corpo mais ativo, uma mente mais equilibrada”, comenta o CEO.

Redução da emissão de poluentes

Em todo o mundo, o setor de transporte é responsável por quase um quarto das emissões globais de gases de efeito estufa relacionadas à energia. Especificamente, as emissões dos veículos são uma fonte significativa de partículas finas e óxidos de nitrogênio, as principais causas da poluição do ar urbano.“Essa escolha não é apenas saudável para os indivíduos, mas também uma ação significativa para controlar a poluição do mundo, mantendo o ambiente mais limpo e reduzindo os poluentes que afetam o bem-estar de nosso planeta”, ressalta Arcon.

Custo benefício

O custo de se manter um carro não se resume apenas ao combustível. Itens básicos incluem prestações, seguro, manutenção, IPVA, licenciamento, lavagens e até mesmo possíveis multas. Além de que os automóveis perdem valor ao longo do tempo devido à depreciação. Usar menos ou optar por transportes alternativos pode ajudar a prolongar a vida útil do veículo e reduzir as perdas financeiras associadas à depreciação.

“A opção de utilizar menos carros pode proporcionar economia substancial a longo prazo, liberando recursos financeiros que podem ser direcionados para outras necessidades ou investimentos, melhorando sua saúde financeira”, acrescenta o CEO.

Melhoria do trânsito nas cidades

A diminuição do número de veículos nas ruas ajuda a reduzir o congestionamento, tornando os trajetos mais rápidos e eficientes. “A redução do número de automóveis nas estradas resulta em um tráfego mais fluido e menos estressante, o que tem um efeito positivo tanto na mobilidade urbana quanto na qualidade de vida da comunidade”, comenta Arcon.

A relação entre estes dois fatores já foi comprovada: em cidades onde o tempo de deslocamento é pequeno e o período gasto no congestionamento é mínimo as pessoas vivem melhor”, acrescenta.

Aumento na qualidade de vida

Menos carros nas ruas levam a ambientes urbanos mais agradáveis, com menos poluição sonora e do ar, além de mais espaços públicos para as pessoas, tornando as cidades ambientes mais agradáveis e sustentáveis para se viver.

“Essa substituição é uma fórmula eficaz para uma cidade mais saudável e feliz. Menos tráfego, ar mais limpo, espaços públicos acolhedores e uma população mais ativa promovem uma melhora significativa na qualidade de vida urbana”, finaliza o executivo.