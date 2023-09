Entenda: PONTE ENTRE TELÊMACO BORBA E TIBAGI SERÁ LIBERADA NESTA SEGUNDA-FEIRA

O Departamento de Estradas de Rodagem (DER/PR) vai liberar o tráfego de veículos em ponte sobre o Rio Imbaú na PR-340, trecho entre Telêmaco Borba e Tibagi, nos Campos Gerais, a partir das 09h desta segunda-feira (25).

A estrutura estava bloqueada desde o dia 28 de agosto para obras de manutenção e conservação, com previsão de 30 dias de interdição, sendo liberada antes do prazo.

As melhorias incluíram demolição do pavimento e execução de lajes de transferência em ambas as cabeceiras da ponte, recuperação dos guarda-corpos, tratamento e recuperação da laje do tabuleiro.

A partir da liberação, os serviços continuarão em andamento na parte inferior da ponte, incluindo reparo e recuperação das estruturas de concreto e instalação de pingadeiras, sem interferir no tráfego exceto em ocasiões pontuais. Ainda está prevista a lavagem em alta pressão da ponte e pintura de toda a estrutura.

A ponte tem 64,10 metros de extensão e 8,30 metros de largura, e está recebendo um investimento de aproximadamente R$ 500 mil para concluir todas as melhorias.

CONSERVAÇÃO – A obra de manutenção e recuperação da ponte sobre o Rio Imbaú está incluída em um contrato do DER/PR que atende ao todo quatro pontes e três passarelas de rodovias estaduais em Telêmaco Borba e região, um investimento de R$ 2.012.054,19.