Contrabando: FORÇAS POLICIAIS REALIZAM APREENSÃO DE BARCO CARREGADO COM CIGARROS

Na noite da última sexta-feira, dia 22, uma Operação Conjunta envolvendo policiais militares do Batalhão de Polícia de Fronteira (BPFron) e agentes da Polícia Federal (PF) resultou na apreensão de um barco carregado com cigarros contrabandeados em Foz do Iguaçu-PR.

As equipes de segurança estavam em patrulhamento em uma área conhecida por abrigar portos clandestinos quando observaram uma embarcação se aproximando da margem do Lago. Percebendo a presença policial, o condutor da embarcação abandonou o barco e fugiu pela densa região de mata, evadindo-se das autoridades. Apesar dos esforços, o indivíduo não foi localizado no momento da ação.

Uma minuciosa revista na embarcação revelou a presença de uma carga ilícita considerável. O barco estava carregado com 1.200 pacotes de cigarros contrabandeados, configurando um flagrante crime de contrabando. Essa apreensão representa um duro golpe no comércio ilegal de cigarros que prejudica a economia e a segurança pública na região de fronteira.

Os materiais contrabandeados foram apreendidos pelas autoridades e, posteriormente, encaminhados para a Receita Federal em Foz do Iguaçu-PR, onde serão realizados os procedimentos legais e investigativos necessários relacionados ao caso.