Notificação: POLÍCIA FEDERAL CASSA PORTE DE ARMA DE ANDERSON TORRES

A PF (Polícia Federal) decidiu cassar o porte de armas de Anderson Torres, ex-ministro da Justiça e Segurança Pública durante o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Segundo apurou o Poder360, os agentes da corporação foram até a casa de Torres na 6ª feira (22.set.2023) levar uma notificação da cassação de posse do armamento. Os equipamentos foram apreendidos em 10 de janeiro.

Torres deixou a prisão em 11 de maio depois de ficar quase 4 meses detido por suspeita de omissão nos atos do 8 de Janeiro. Ele cumpre medidas cautelares (saiba mais aqui), como uso de tornozeleira eletrônica.

O ex-ministro de Bolsonaro é alvo de um PAD (Processo Administrativo Disciplinar) na PF que apura a sua conduta quando ocupava o cargo de ex-secretário de Segurança Pública do Distrito Federal no 8 de Janeiro. Como mostrou o Poder360, a corporação quer que Torres devolva os salários recebidos no período em que estava preso.

A defesa de Torres pediu que os 13 depoimentos realizados no PAD que, inclui a oitiva do diretor-geral da corporação, Andrei Rodrigues, sejam enviados ao STF (Supremo Tribunal Federal).

A PF encontrou na casa de Torres o documento para o então presidente Jair Bolsonaro (PL) decretar Estado de Defesa na sede do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), em Brasília. O objetivo seria mudar o resultado da eleição. Leia a íntegra do texto (PDF – 161 kB).