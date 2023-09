Política: EVO MORALES ANUNCIA CANDIDATURA À PRESIDÊNCIA DA BOLÍVIA

O ex-presidente Evo Morales anunciou que será candidato à presidência da Bolívia nas eleições de 2025. A informação foi divulgada por Evo neste domingo, 24, em meio à crescente tensão com o governo de seu herdeiro político Luis Arce. “Decidimos aceitar os pedidos de nossa militância e de tantas irmãs e irmãos […] para ser candidato à presidência de nossa querida Bolívia”, afirmou Morales nas redes sociais. As 63 anos, o ex-presidente disse que tomou a medida “obrigado pelos ataques do governo”. Ele foi o primeiro político do país a confirmar a intenção de concorrer à presidência em 2025. No entanto, seu partido, o Movimento ao Socialismo (MAS)tem marcado um congresso para formar uma comissão que será responsável por convocar eleições primárias para escolher os candidatos à presidência e vice-presidência.

Morales e a cúpula do partido mantêm trocas de acusações constantes com ministros de Arce, que tem se mantido à margem das disputas. Nos últimos meses, o ex-presidente acusou os ministros de Governo, Eduardo del Castillo, e Justiça, Iván Lima, de liderarem ações políticas contra si e de tentarem envolvê-lo em casos de corrupção. No poder desde novembro de 2020, Arce disse que sua reeleição ainda não está na agenda. Na Bolívia, há discussões se Morales estaria habilitado ou não para concorrer nas eleições. A Constituição diz que o mandato presidencial é de cinco anos e que pode haver reeleição uma só vez de forma contínua. O ministro Lima assinalou que o Tribunal Constitucional deve decidir se apenas pode haver uma única reeleição ou, como interpreta Morales, se é permitido a um ex-chefe de Estado uma nova candidatura após o transcurso de apenas um mandato presidencial.