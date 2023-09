Entenda: ITAIPU ESTUDA INICIATIVAS PARA AMPLIAR TURISMO NÁUTICO NA REGIÃO DO RESERVATÓRIO

A gerente da Divisão de Iniciativas de Turismo da Itaipu, Aline Teigão, representou a Itaipu no 8º Congresso Internacional Náutica, principal encontro nacional sobre turismo náutico, nos dias 20 e 21 de setembro, em São Paulo (SP). Uma das diretrizes da atual gestão é ampliar esse tipo de iniciativa turística em Foz do Iguaçu e região, especialmente no reservatório da Itaipu.

Além do Congresso, Teigão participou da abertura do São Paulo Boat Show, maior salão náutico da América Latina, que reúne os principais lançamentos e destaques do segmento entre lanchas, iates, veleiros, jet skis, infláveis, caiaques, motores, equipamentos e acessórios. É uma cadeia econômica em franco crescimento e com alto potencial de geração de empregos e oportunidade de negócios para micro e pequenas empresas.

Atualmente, o evento é realizado em Itajaí (SC), São Paulo (SP) e Rio de Janeiro (RJ). Uma novidade no calendário de 2023 será uma edição paranaense, que deve acontecer em Foz do Iguaçu, em novembro, no Iate Clube Lago de Itaipu, movimentando ainda mais o setor de turismo e náutica da região. Paralelamente, deve acontecer também um congresso técnico voltado para o Lago de Itaipu.

Aline Teigão e Karla Galende, prefeita de Santa Terezinha, na Boat Show. Foto: Arquivo Pessoal.

“Estivemos nos eventos com prefeitos de municípios lindeiros ao Lago de Itaipu, a fim de conhecer cases que possam servir de inspiração para a indução de atividades náuticas, incentivo ao turismo náutico e sensibilização sobre a cadeia produtiva da náutica, que é uma indústria que cresce cerca de 20% ao ano, gera empregos de qualidade e movimenta outros setores da economia”, afirmou Teigão.

A comitiva do Paraná incluiu as prefeitas de Itaipulândia, Cleide Prates, e a de Santa Terezinha de Itaipu, Karla Galende. A cidade já conta com um estaleiro que gera 42 empregos diretos. Também participaram representantes do Parque Tecnológico Itaipu (PTI-BR), da Secretaria de Turismo do Estado do Paraná e da Prefeitura de Foz, por meio da Secretaria Municipal de Turismo.