Dia Mundial do Turismo: “TURISMO E INVESTIMENTO VERDE”

Hoje, a emergência climática ameaça muitos destinos turísticos e a própria sobrevivência de comunidades e economias que dependem do turismo.

E muitos países em desenvolvimento que são gravemente afetados pela mudança climática também enfrentam um crescente déficit de investimento e uma crise de custo de vida.

Neste Dia Mundial do Turismo, reconhecemos a necessidade vital de investimentos verdes para construir um setor de turismo que seja benéfico para as pessoas e para o planeta.

Os governos e as empresas devem investir em práticas turísticas sustentáveis e resilientes.

Os agentes do setor privado devem adotar práticas com emissões zero, reduzir o seu consumo de energia e aproveitar formas renováveis de energia.

E todas as pessoas devem proteger a biodiversidade e o equilíbrio ecológico de todos os destinos.

Os investimentos bem direcionados podem criar empregos e apoiar as empresas e indústrias locais, ao mesmo tempo que mitigam os impactos ambientais do turismo, capacitam as comunidades, promovem as suas culturas e contribuem para os sistemas de proteção social.

Portanto, façamos mais para aproveitar todo o potencial do turismo sustentável. Porque investir no turismo sustentável é investir num futuro melhor para todas as pessoas.