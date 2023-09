Embarcação Afundou: POLÍCIA RESGATA 4 PESSOAS À DERIVA NO LAGO EM FOZ DO IGUAÇU

Equipe da Força Verde da Polícia Militar do Paraná (PMPR) informou, nesta quarta-feira, 27, que resgatou quatro pessoas que estavam à deriva no lago de Itaipu, em Foz do Iguaçu. A ação foi na região de Três Lagoas.

A embarcação em que estavam naufragou, segundo a equipe policial, que chegou ao local durante patrulhamento aquático. Os policiais avistaram objetos boiando no lago, constatando que o barco tinha afundado.

Primeiro, a força policial auxiliou no resgate de três pessoas, que estavam sem colete salva-vidas. Elas se apoiavam sobre objetos flutuantes nas águas do lago de Itaipu.

A quarta pessoa resgatada usava colete e conseguiu nadar até a margem. Além do suporte à segurança de todos, a equipe ajudou a posteriormente no recolhimento do material que ainda era possível ser retirado.