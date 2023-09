Evento: CAMPANHA COM EMPRESA DE ÔNIBUS PROMOVE ATRAÇÕES TURÍSTICAS DO PARANÁ

As belezas turísticas do Paraná vão rodar as estradas de todo o Brasil. Uma campanha da Viaje Paraná e da empresa de transporte rodoviário de passageiros Autoviação Catarinense vai promover o turismo do Estado por todo o País.

Inicialmente, cinco ônibus da empresa foram plotados com imagens das atrações turísticas do Paraná. Os veículos rodarão por vários estados, como São Paulo, Rio de Janeiro, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Minas Gerais.

“São veículos que rodam o País e podem potencializar a força do nosso turismo. É uma área da economia que vem crescendo no nosso Estado, que gera empregos, que gera renda, que desenvolve diferentes regiões e que precisamos fomentar para explorar todo o potencial que temos”, explicou o governador Carlos Massa Ratinho Junior, que participou de um ato no Palácio Iguaçu de lançamento da iniciativa.

Ele lembrou que o turismo paranaense cresceu 11,3% nos primeiros sete meses deste ano, de acordo com a Pesquisa Mensal de Serviços do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O aumento é o maior da região Sul e o terceiro maior de todo o Brasil.

Segundo o diretor da Viaje Paraná, Irapuan Cortes Santos, a previsão é que mais veículos e mais empresas participem da campanha futuramente. “As pessoas já conhecem os nossos potenciais turísticos, mas esta campanha, que será ampliada para outras empresas também, vem para reforçar esta vocação que o Paraná tem, mostrando as belezas do Estado a milhares de pessoas”, disse.

De acordo com o diretor-executivo da Autoviação Catarinense, Anuar Helayel, o Estado é uma referência no setor. “O Paraná tem grandes pontos turísticos que são visitados por pessoas do mundo todo, como é o caso de Foz do Iguaçu, que é a terceira cidade do pPaís em número de leitos de hotel, atrás somente de São Paulo e Rio de Janeiro. É fundamental, portanto, realizar iniciativas como estas, porque o turismo é uma atividade que movimenta a economia ao mesmo tempo que é sustentável”, acrescentou.

O Paraná também é reconhecido pelas suas rotas de turismo religioso, pela sua estrutura de turismo de negócios e pelas suas atrações de turismo ecológico, entre outras. São 19 regiões turísticas mapeadas.

CATARINENSE – Fundada em 13 de abril de 1928, a Viação Catarinense é uma das mais antigas do País. Atualmente, a empresa tem mais de 2,5 mil ônivus e oferece rotas rodoviárias para 147 cidades, sendo a maioria em Santa Catarina, mas com diversos destinos no Paraná, Rio Grande do Sul, São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro.

PRESENÇAS – O vice-governador Darci Piana e o secretário da Comunicação, Cleber Mata, também estiveram na cerimônia.