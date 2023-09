“Não é inimigo”: LULA DIZ TER RELAÇÃO SAUDÁVEL COM O CONGRESSO

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) disse nesta 4ª feira (27.set.2023) que o Executivo tem uma “relação saudável” com o Congresso Nacional. Deu a declaração em cerimônia de assinatura dos contratos de concessão decorrentes do 1º Leilão de Transmissão de 2023, no Palácio do Planalto, em Brasília.

“O Congresso não é nosso inimigo, não é nosso adversário. Temos que conviver com o Congresso até as próximas eleições. Ninguém precisa gostar de mim nem eu preciso gostar de ninguém, só temos que agir como seres civilizados que têm como responsabilidade cuidar desse país”, disse.

O Planalto segue tentando ter uma base sólida no Legislativo para conseguir aprovar pautas prioritárias do governo depois de uma série de derrotas no começo do 3º mandato.

Além da troca de ministros feita no início de setembro, Lula deixou pendente a possível entrega do comando da Caixa Econômica Federal ao PP, do Centrão. De acordo com o bloco de partidos, o petista teria prometido a presidência e as 12 vice-presidências do banco.

Na 2ª feira (25.set), no entanto, Lula disse não estar disposto a “mexer com nada” neste momento ao ser perguntado sobre uma eventual mudança no comando do banco.