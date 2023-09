Pesquisa e Produção: FIOCRUZ FECHA ACORDO COM FARMACÊUTICA PARA DESENVOLVIMENTO

A Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) assinou, nesta quarta-feira (27), um acordo de cooperação com a EMS, maior laboratório farmacêutico no Brasil, para fomentar o uso de tecnologias na produção de medicamentos e no desenvolvimento de pesquisas científicas.

Inicialmente, a empresa fará um aporte financeiro para ser utilizado em projetos já desenvolvidos pela fundação.

A estrutura física da indústria também será disponibilizada para auxiliar os trabalho de cientistas e pesquisadores envolvidos com o projeto.

O acordo foi assinado por Carlos Sanchez, presidente da EMS, e Jorge Mendonça, diretor da Fiocruz.

A assinatura marca o encerramento do fórum que discute o futuro da saúde no país. Entre as personalidades presentes no evento, estão o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, e a ministra da Saúde, Nísia Trindade.