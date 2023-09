Obras: RUA CÉZAR GARCIA DA ROCHA, EM TRÊS LAGOAS, RECEBE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

A via faz a ligação entre a BR-277 com a Avenida Paulo Montanari, sendo fundamental para a mobilidade na região, que vem crescendo ao longo dos últimos anos. Os trabalhos de pavimentação foram iniciados na última semana e a previsão é que sejam finalizados em 50 dias, a depender das condições climáticas.

As obras de pavimentação de cerca de 1 quilômetro da Rua Cézar Garcia da Rocha foram orçadas em R$ 1,389 milhões – valor que será custeado por uma loteadora que está se instalando na região.

Esse repasse foi viabilizado por meio do decreto 31.147/23 de Conversão de Área, que permite que as loteadoras executem obras de interesse do Município em processos de parcelamento do solo para fins urbanos, agilizando projetos em benefício à população.

“Esse procedimento administrativo está permitindo mais agilidade a importantes projetos para o Município, como é o caso de melhorias de infraestrutura na Avenida Safira, a reforma de um campo no Aporã e a construção de um Centro Municipal de Educação Infantil no Três Bandeiras”, afirmou o prefeito Chico Brasileiro.

“Já executamos, desde 2017, mais de 510 quilômetros de asfaltamento em toda a cidade, mas ainda temos muitas demandas, afinal por muitos anos esses pedidos foram deixados de lado. A conversão de áreas nos ajuda a dar mais agilidade nesse atendimento”, disse o secretário municipal de Obras, Cézar Furlan, em referência ao maior programa de pavimentação asfáltica da história de Foz.

Regulamentação

A conversão poderá ser sugerida pelo município ou requerida pelo representante legal do empreendimento, no processo de diretrizes de arruamento, durante a fase da análise prévia ou da aprovação do empreendimento e nos processos já finalizados, cujas áreas ainda não foram transferidas ao município. Havendo interesse das partes na conversão, inicia-se o processo administrativo, que será conduzido pela Secretaria Municipal de Planejamento e Captação de Recursos.