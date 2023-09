Entenda: POLICIA MILITAR PRENDE “LADRÃO NUTELLA” NO CENTRO DE FOZ DO IGUAÇU

Na tarde desta quarta-feira (27), policiais do 14º Batalhão da Policia Militar de Foz do Iguaçu foram acionados pelo COPOM (Central de Operações da Policia Militar) dando conta de uma chamada pelo telefone de emergência 190, em que colaboradores de um supermercado no centro da cidade teriam detido uma pessoa do sexo masculino, no estacionamento do supermercado, com dezenas de potes de Nutella que haviam sido furtados.

No local, os militares constataram o crime de furto, sendo localizado com o detido de 51 anos de idade, uma bolsa com a quantia de 40 potes de Nutella.

O homem foi preso em flagrante e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil, onde as medidas cabíveis seriam tomadas.