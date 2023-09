Rússia afirma: NÃO ‘HAVER DÚVIDAS’ QUE REINO UNIDO E EUA ESTÃO ENVOLVIDOS NO ATAQUE

A porta-voz da diplomacia da Rússia, Maria Zakharova, acusou o Reino Unido e os Estados Unidos de planejarem o ataque realizado na sexta-feira, 22, pela Ucrânia na Crimeia. “Não há a menor dúvida de que o ataque foi planejado com antecedência, utilizando recursos de inteligência ocidentais, equipamentos de satélites da Otan, aviões de reconhecimento. O ataque aconteceu a pedido dos serviços de inteligência americano e britânico, e em estreita coordenação com eles”, afirmou Zakharova. A Crimeia, uma península ucraniana anexada por Moscou em 2014, é um elemento fundamental do dispositivo militar russo mobilizado na ofensiva contra a Ucrânia, tanto para enviar suprimentos às tropas que ocupam o sul do país como para executar ataques. Até o momento, Londres e Washington não responderam às acusações de Moscou.

Em sua contraofensiva, iniciada em junho, Kiev atua para levar os combates a esta península, onde intensificou os ataques com mísseis e drones nas últimas semanas. A Ucrânia afirmou que matou mais de 30 militares russos no ataque de sexta-feira, incluindo o comandante da frota russa no Mar Negro, o almirante Viktor Sokolov. Porém, o Ministério russo da Defesa divulgou um vídeo na terça-feira que mostra o almirante em uma videoconferência e afirmou que a reunião aconteceu no mesmo dia. Algumas horas depois, a unidade ucraniana de operações especiais afirmaram que estavam “apurando” suas informações e alegaram que é difícil identificar as vítimas.