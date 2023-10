Criminalidade: DEPUTADA É SEQUESTRADA DURANTE ANIVERSÁRIO NA ZONA OESTE DO RIO

A deputada estadual Lucinha (PSD-RJ) foi sequestrada na manhã deste domingo, 1°, enquanto estava em um sítio na zona oeste do Rio de Janeiro comemorando seu aniversário. A parlamentar foi abordada por homens armados que fugiam da favela do Viegas. Eles levaram a deputada em um carro da Alerj (Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro) para a comunidade Vila Kennedy. Na tarde do mesmo dia, a assessoria de Lucinha compartilhou em uma rede social que ela foi encontrada. “Informamos a todos que a deputada Lucinha se encontra bem e em segurança. Agradecemos toda a preocupação e carinho de todos!”, afirmou a assessoria. O sequestro foi registrado na 35ª DP, localizada no bairro de Campo Grande. A investigação será realizadas pela Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Draco). Nas eleições de 2022, Lucinha foi 26ª deputada mais votada dos 70 parlamentares eleitos para Alerj. Ela conquistou 60.387 votos.

(Da Redação com Jovem Pan News)