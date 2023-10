Crise Climática: MICROPLÁSTICOS SÃO ENCONTRADOS EM NUVENS

Liderados por Hiroshi Okochi, professor na Universidade Waseda, os cientistas japoneses traçaram o caminho dos chamados microplásticos atmosféricos enquanto circulam na biosfera. O trabalho foi publicado em agosto no periódico Environmental Chemistry Letters.

“Microplásticos na troposfera livre são transportados e contribuem para a poluição global. Se o problema da ‘poluição do ar por plásticos’ não for abordado de forma proativa, as mudanças climáticas e os riscos ecológicos podem se tornar uma realidade, causando danos ambientais irreversíveis e graves no futuro”, alerta Okochi, em comunicado .

Para investigar o papel dos microplásticos na troposfera e na camada limite atmosférica, a equipe coletou água de nuvens no topo e nas colinas do sudeste do Monte Fuji, e no topo do Monte Oyama. A altitude nessas regiões japonesas varia de 1.300 a 3.776 metros.