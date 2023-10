Novo Ciclone: DEVE TRAZER CHUVAS PARA O RS NA QUARTA-FEIRA, DIZ PREVISÃO DO TEMPO

A formação de um novo ciclone extratropical deixa a região Sul mais uma vez em alerta a partir de quarta-feira (4).

À CNN Rádio, a porta-voz da Climatempo Stefanie Tozzo disse que o fenômeno “servirá de combustível para aumentar a chuva em toda a região”, que tem sido afetada repetidas vezes pelas tempestades.

A atenção será maior para o norte do Rio Grande do Sul e o extremo sul do Paraná, onde a previsão é de altos acumulados de precipitação.

“A partir de quinta-feira, o ciclone se afasta e a frente fria migra para o Sudeste”, afirmou.

Em São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Espírito Santo a previsão é de chuvas, com as temperaturas aumentando ao longo da semana.

Em contrapartida, no Norte do país “a chuva acontece de maneira irregular”: “O alerta para seca segue no Amazonas.”

Já o Centro-Oeste deve ter tempo firme, com sol e chuva apenas pontual.

No Nordeste, a chove no interior da Bahia, Maranhão e Piauí a partir de quarta-feira.

Stefanie Tozzo destacou ainda que a previsão aponta que uma nova onda de calor deve atingir o país na segunda quinzena de outubro.