Perigo: 195 NOVOS CASOS DE DENGUE SÃO REGISTRADOS NO PARANÁ NO BOLETIM SEMANAL DA DOENÇA

Os diagnósticos confirmados estão distribuídos por 149 cidades paranaenses. Permanecem em investigação 4.623 casos. O boletim não confirma mortes pela doença neste período epidemiológico, que teve início em 1° de agosto deste ano e segue até julho de 2024.

As 22 Regionais de Saúde apontam casos confirmados, sendo que a maioria deles está registrado na região de Londrina (269), Maringá (260), Paranaguá (153) e Foz do Iguaçu (139). Os municípios com mais casos são Londrina (237), Maringá (196), Paranaguá (120), Foz do Iguaçu (90) e Paranavaí (41).

O boletim traz ainda 147 casos notificados de chikungunya, com nove confirmações para a doença. Outros 27 casos foram descartados e 111 permanecem em investigação. Em relação à zika vírus, o informe apresenta 13 casos notificados, sendo que 7 estão em investigação e 6 já foram descartados.