Conflito: CPI DO 8 DE JANEIRO DEBATERÁ ACORDO PARA ANÁLISE DO RELATÓRIO FINAL

O presidente da CPI do 8 de Janeiro, deputado Arthur Maia (União Brasil-BA), disse nesta 3ª feira (3.out.2023) que a comissão realizará uma reunião interna na 4ª feira (4.out), às 11h, para debater a realização dos últimos depoimentos e a apresentação do relatório final do colegiado.

“Nessa reunião, nós discutiremos a convocação de 5ª feira, que está marcada, a do Beroaldo. Também um acordo de procedimento para a discussão e votação do relatório no dia 17. A gente sabe que a oposição trará um voto em separado”, declarou durante reunião.

Aliados do governo também pressionam para a marcação do depoimento do ex-ministro da Defesa e da Casa Civil, general Braga Netto, que já teve a convocação aprovada pela CPI.

Governistas negociam para ouvir o militar na 5ª feira (5.out), apesar de nessa data já estar prevista a oitiva do subtenente da Polícia Militar do Distrito Federal Beroaldo José de Freitas Júnior, que foi promovido por ato de bravura depois dos atos de 8 de Janeiro.

“Ainda vou tentar amanhã uma última reunião, onde vou, mais uma vez, insistir na possibilidade de um consenso”, disse Maia.

A comissão foi instalada em 25 de maio. A relatora, senadora Eliziane Gama (PSD-MA), deve apresentar seu parecer em 17 de outubro. Segundo ela, a comissão recebeu dados suficientes para basear o relatório, apesar de ainda querer ouvir representantes da Forças Armadas.

Segundo Eliziane, não há um “ambiente para prorrogação dos trabalhos” da CPI. “Hoje as informações que temos são suficientes para a finalização do relatório. Esse relatório apresento no dia 17”, declarou a senadora em entrevista a jornalistas.

Em agosto, ela afirmou que há “fortes condições” para indiciar o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Uma CPI não pode indiciar uma pessoa, mas indicar ao Ministério Público a responsabilização civil e criminal.

