Foz do Iguaçu: ESTÁ REPRESENTADA NA 14° CONFERÊNCIA ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Começou nesta terça-feira (03) em Cascavel a XIV Conferência Estadual da Assistência Social que tem como tema principal a “Reconstrução do SUAS: O SUAS que Temos e o SUAS que Queremos”.

O presidente do CONGEMAS (Colegiado Nacional de Gestores Municipais de Assistência Social) e secretário de Assistência Social de Foz do Iguaçu, Elias de Souza Oliveira, integrou a mesa de autoridades na abertura do evento. Ele destacou o desafio da conferência na junção de propostas que visam fortalecer o SUAS e ampliar a proteção social no Brasil.

“O desafio destes próximos dias é transformar as propostas que vieram de todos os municípios do Estado em ações que possam ser executadas pelo Estado e a União, com objetivo de fortalecer a proteção social no Estado Brasileiro, ampliar garantias e acessos dos usuários e a capacidade protetiva do SUAS”, comentou.

O município também está representado na conferência por quatro delegadas eleitas na conferência municipal, realizada em maio deste ano. Mábile Caetano Cazela e Giane Francieli Negri são as representantes governamentais e Alenise Balardine e Mônica de Araújo representam as organizações da sociedade civil.

Até quinta (05), as atividades envolverão palestras, discussões em grupos e pequenos fóruns que debaterão cinco eixos principais – Financiamento, Controle Social, Articulação entre os Segmentos, Serviços, Programas e Projetos, Benefício e Transferência de Renda –, levando em consideração a realidade do Paraná e também da União.

Na programação também serão assinados dois documentos. Um deles estabelece o Piso Único da Assistência Social do Paraná – PAS e o outro confirma a destinação de R$ 8,2 milhões aos municípios por meio do Incentivo de Proteção Social Básica e Benefícios Eventuais.

Segundo o secretário estadual do Desenvolvimento Social e Família, Rogério Carboni, a conferência é um espaço importante para o fortalecimento da política da assistência e também de comemoração dos avanços.

“Temos hoje o Paraná como referência na política da assistência social da Região Sul. Há poucos dias, participamos do encontro do Fórum dos Secretários Nacionais da Assistência e pudemos ver que o Paraná é o que mais investe na área. Isso nos enche de orgulho, mas, ao mesmo tempo, nos coloca uma missão de busca de melhoria constante. Com essas assinaturas estamos fortalecendo e modernizando a assistência social do nosso Estado”, explicou.

Ao final do evento, serão votadas as propostas para serem efetivadas no próximo período e eleitos os delegados que representarão o Paraná na Conferência Nacional da Assistência Social, que ocorrerá de 5 a 8 de dezembro, em Brasília.