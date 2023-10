Inovação: MARINHA DÁ LARGADA PARA CONSTRUÇÃO DE SUBMARINO NUCLEAR

A Diretoria-Geral de Desenvolvimento Nuclear e Tecnológico da Marinha brasileira realiza nesta quarta-feira (4) uma cerimônia de qualificação do submarino convencionalmente armado com propulsão nuclear, conhecido como SCPN. O evento será no Complexo Naval de Itaguaí (CNI), no Rio de Janeiro.

Segundo a Marinha, essa seção de qualificação permitirá aferir a capacidade, única no hemisfério sul, de construção desse modelo de embarcação.

Receba, em primeira mão, as principais notícias da CNN Brasil no seu WhatsApp!

O corte da primeira chapa, marco significativo do processo construtivo do submarino, representa o início da confecção da estrutura que compõe a chamada Seção de Qualificação, etapa responsável por garantir que engenheiros, técnicos e operários possam realizar suas atividades em fase de testes.

Ela certifica que todos os processos atendem às especificações e possuem o nível de qualidade necessário para a homologação e autorização para o início da construção do casco do submarino.

A Marinha afirma que as características desse modelo de submarino elevam a capacidade do Brasil de proteger e patrulhar suas vastas reservas marítimas, contribuindo para garantia e proteção dos interesses nacionais

“O SCPN contribuirá com os diferentes desafios para o país, por se tratar de um meio naval que demanda alta tecnologia e congrega a complexidade inerente ao projeto de um submarino, além dos desafios inerentes ao desenvolvimento de tecnologia nuclear específica”, ressalta.

Atualmente, apenas seis países possuem submarinos nucleares: Estados Unidos, Rússia, Reino Unido, França, China e Índia.