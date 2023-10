Outubro: FESTA ALEMÃ, BLUES E LITERATURA NO CALENDÁRIO TURÍSTICO PARANAENSE

Outubro bate à porta trazendo o melhor do turismo paranaense em seus mais variados recortes. São inúmeras feiras de negócios, festividades, opções de ecoturismo e eventos gastronômicos programados para o mês que começa neste domingo.

Para começar, vale lembrar que outubro é mês das tradicionais festas do chope originárias em Munique, na Alemanha. O Paraná possui alguns municípios colonizados por descendentes de alemães, onde são preservadas tradições como culinária, festas e danças típicas daquele país.

E a capital paranaense, que também tem uma forte presença de imigrantes e descendentes, terá pela primeira vez a sua festa alemã: é a Oktober Curitba, que será realizada entre os dias 12 a 15 de outubro no pavilhão de eventos do parque Barigui, prometendo muita música, festa, comida típica e cerveja boa – haverá um espaço exclusivo com mais de 20 cervejarias artesanais e 100 torneiras de chope. Para mais informações e compra de ingressos, acesse o site www.oktobercuritiba.com.br.

Cidade colonizada por alemães, Marechal Candido Rondon tem uma das maiores e mais tradicionais Oktoberfest do estado, reunindo diversas atrações culturais e gastronômicas e os já tradicionais bailões, que atraem visitantes de todo o estado. A programação é composta também pelo concurso do chope em metro, tarde alemã para idosos, tarde para as crianças, desfile, copa germânica, praça de alimentação e diferentes tipos de chope. O evento acontece dias 27 e 28/10 no centro de eventos e casa cultural do Parque de Exposições de Marechal Cândido Rondon. Informações: www.oktoberfestmarechal.com.br.

Entre 6 e 8/10, é a vez de Cidade Gaúcha. A Oktoberfest acontece na Associação dos Servidores Municipais da Prefeitura (R. Ramiro Barcelos, Centro). E, de 12 a 14/10, Pato Bragado também sedia sua versão da festa alemã. Tem Oktoberfest da Melhor Idade, desfile alegórico e muitos shows no Centro de Eventos do município.

Blues no litoral

O estilo musical originário do Alabama e do Mississipi, no sul dos Estados Unidos, e que ganhou o mundo no século 20, toma as ruas da cidade histórica de Antonina, no litoral paranaense, em outubro.

No feriadão de Nossa Senhora Aparecida, entre os dias 12 e 15, será realizada a sétima edição do já tradicional Antonina Blues Festival, com muitas atrações musicais e atividades culturais que prometem levar alegria e diversão para a pacata cidade. Serão cerca de 40 shows em diferentes pontos do município, como a Estação Ferroviária, a Ponta da Pita e a Feira Mar, locais turísticos e de grande importância cultural e histórica, e também em comércios locais – além de oficinas de gaita, palestras sobre samba e blues e intervenções culturais para as crianças. A expectativa é que mais de 8 mil visitantes, tanto do Paraná quanto de outros estados, passem pela cidade nos quatro dias de festival. Toda a programação é gratuita.

Mais informações em www.instagram.com/antoninabluesfestival.

Trilhas e pedaladas

Já no dia 1° de outubro acontece mais uma edição da Caminhada Internacional na Natureza, no município de Roncador, interior do estado. O foco do evento é o turismo rural e as várias opções de trilhas e belas vistas que os arredores da cidade proporcionam. A sexta edição do evento conta com inscrição gratuita e alimentação no local (mediante pagamento).

Já mais para o final do mês, em 22 de outubro, Campina Grande do Sul será palco do 1° Pedal e Caminhada Rural do Projeto Taquari. A iniciativa é da ONG homônima, sem fins lucrativos, que visa promover aos ciclistas um trajeto cheio de belezas a ser percorrido, além de um almoço em uma comunidade localizada em meio à Mata Atlântica. Mais informações acerca da trilha e pedalada estão disponíveis nas abas dos eventos, em nosso calendário turístico, no site da Setu.

Exposições, negócios e gastronomia

O estado também conta em outubro com muitas (e boas) opções voltadas aos negócios e empreendimentos. Já no início do mês, Campo Mourão recebe a 7° edição do Empreende Week, evento voltado às áreas de ciência, tecnologia, inovação e comunicação, entre os dias 3 a 6, no Mourão Garden, com apoio da Setu. A organização estima que mais de cinquenta mil pessoas visitem os estandes e sejam impactadas com as palestras e atrações, que contam inclusive com a participação de figuras conhecidas como o biólogo e pesquisador Átila Iamarino e o youtuber Iberê Thenório, criador do canal “Manual do Mundo”. Todas as informações sobre o Empreende Week estão disponíveis no site www.empreendeweek.com.br.

Já na cidade de Assis Chateaubriand acontece a Expo Assis 2023, no dia 19 de outubro. O evento, que também serve para comemorar o aniversário da cidade, terá muitos estandes comerciais, expositores locais, shows, comidas típicas e o melhor e mais moderno acervo de peças e maquinário industrial usado nas atividades agropecuárias do município. Além dos shows musicais, a 38ª edição da Festa das Nações é um dos destaques do evento. Com comidas típicas, danças e apresentações musicais, o festival reúne diversas culturas em um só lugar.

Quem também promove um evento do gênero em outubro é a cidade de Irati, com a sua segunda edição da Expoirati, dia 26. Na primeira edição, mais de 80 mil pessoas passaram pelos quatro dias de evento, e para este ano é esperado um número ainda maior de pessoas atraídas pelos shows, exposições de maquinários, animais e feiras artesanato que estarão disponíveis aos visitantes. Os detalhes das feiras e exposições estão acessíveis em nosso calendário turístico.

E nos dias 21 e 22 de outubro, o Museu Oscar Niemeyer (MON), em Curitiba, sedia o Festival Tutano, evento que contará com uma programação variada de painéis e palestras com grandes nomes do mercado gastronômico nacional discutindo temas de diversas vertentes da gastronomia, como empresas com DNA verde; foodtechs e novas tecnologias; gastronomia e turismo; ocupação urbana por bares e restaurantes; novos negócios e cases de sucesso; dentre outros temas. Além das palestras e debates, o evento contará também com música ao vivo e diversos expositores locais, com destaque para pequenos produtores; aulas-show gratuitas; e muita gastronomia. Mais informações em www.instagram.com/tutanogastronomia.

Para curtir com a família

Vinte e sete cidades do Paraná receberão a 42° edição da Semana Literária e feira do livro, promovidas pelo Sesc-PR, dos dias 4 a 8 de outubro. O evento, considerado por muitos a “maior e mais tradicional feira literária do estado”, ocorre simultaneamente em Curitiba e em outros 26 municípios, levando ao público uma programação intensa, recheada de roteiros culturais e debates acerca do tema “Ler para mudar histórias”.

Já Antonina, no litoral do estado, recebe o 4° Encontro de Carrinhos de Rolimã, no dia 8/10. A tradicional brincadeira, que marcou a infância de diferentes gerações, ainda se faz presente no imaginário coletivo de muitas famílias. O evento busca ressaltar e preservar essa alegoria das crianças brasileiras das décadas de 60, 70, 80 e 90, propondo um contato e demonstração da mesma para as novas – e tecnológicas – gerações.

(Da Redação com AEN –